«Wir wollen nicht korrigieren, was Eltern in der Erziehung versäumt haben»

Im Eingangsbereich der Zivilschutzanlage stehen zwei grosse Säcke mit Erdnüssen und reichlich Mandarinli. Hinter der Panzertüre riechts nach Küche, ein Mann mit weiss gefärbtem gezwirbeltem Schnurrbart ist am Essen. In zwei Tagen ist Chlaustag, und hier in der Einsatzzentrale der Chlausgesellschaft Winterthur herrscht kurz vor Mittag Hochbetrieb. Andreas Häusler, früher Präsident und heute Medienmann der Gesellschaft, stellt uns Chläuse und Schmutzli, Perücken und Prinzipien, Gewänder und Gewohnheiten vor.

Acht Chläuse, acht Fahrerinnen und dreizehn Schmutzli sind in diesen Tagen vom 1. bis 7. Dezember im Einsatz, manche müssen dafür freinehmen. 60 Mitglieder hat die gesamte Gesellschaft, je hälftig Männer und Frauen. «Als Schmutzli und Chlaus kommen nur Männer infrage, denn die Kinder merken es, wenn es kein Mann ist», sagt Häusler. Man wolle so authentisch wie möglich auftreten; das Ziel und das grösste Kompliment sei es, wenn die Kinder sagen: Das ist der richtige Samichlaus. Und: Man wolle nicht den Weihnachtsmann spielen, sondern die hiesigen Traditionen hochhalten. Der Chlaus kommt im Advent mit dem Eseli und nicht später durch den Kamin. Der Schmutzli hat ein schmutziges Gesicht, er ist ein Chrampfer und Köhler. Und die neue Chlauskutte ist nicht aus Polyester und Fernost, sondern aus Merinowolle und Hegi.

Zwei Eseli weiden beim Chlaushüsli am Lindberg. Bild: PD

Die Zentrale der Chlausgesellschaft ist nicht erst seit dieser Woche besetzt, sondern bereits seit einem Monat eingerichtet und in Betrieb. Jeweils ab dem 6. November um 10 Uhr kann man online einen Chlaus buchen, und die besten Termine sind erfahrungsgemäss innert zehn Minuten weg. Natürlich ist der 6. Dezember der beliebteste Tag. Sieben Teams sind dann unterwegs von morgens um neun bis abends um acht. Sie besuchen Schulen und Kindergärten, Altersheime, Vereine und vor allem natürlich Familien zu Hause.

Chlaus ist kein Therapeut

Am zuvor vereinbarten Ort holen Chlaus und Schmutzli die Gaben für die Kinder ab sowie den Zettel mit Lob und Tadel. Was der Chlaus den Kindern dann erzählt, liegt in seiner Verantwortung. «Wir kritisieren zum Beispiel kein Kind, weil es nachts das Bett nässt», erzählt ein Chlaus, «denn das können wir nicht beeinflussen, und wir wollen kein Kind blossstellen.» Eine weitere Regel sagt: Mit der Fitze wird nicht gedroht, sie dient den Besuchern bloss dazu, die Schuhe zu reinigen, bevor sie ins Haus treten. Und, ganz wichtig: «Wir können und wollen als Samichlaus nicht korrigieren, was die Eltern in der Erziehung versäumt haben.» Das bringe es manchmal mit sich, dass man nicht alles verkünde, was Eltern als Lob und Tadel aufgeschrieben hätten. Eine Hilfestellung aber geben die Chläuse gerne: Sie nehmen auf Wunsch den Nuggi mit. Und deponieren ihn wieder im Briefkasten, damit der Chlaus nicht tief in der Nacht von verzweifelten Eltern aufgeweckt wird. Der Mann mit dem Schnauz erzählt noch eine weitere Geschichte, die er erlebt und gar nicht goutiert hat: «Dass ein Ehepartner den anderen via Chlaus zu tadeln versucht, geht gar nicht. Wir sind ja keine Paartherapeuten.»

Auch Besuche in Altersheimen seien oft ganz besonders, erzählt Andreas Häusler. Da sei Fingerspitzengefühl gefragt. Denn es könne schon mal vorkommen, dass alte Ängste geweckt würden, wenn der Chlaus kommt. Die Fitze brauche man deshalb auch dort gar nicht.

Die ganze Chlaus-Geschichte

Der Chlaus mit dem weissen Schnauz hat inzwischen fertig gegessen, sein Schmutzli hat sich das Gesicht mit Schwärze gefärbt. Sie holen ihre Kutten aus dem Garderobenzimmer, fixieren Bart und Perücke und machen sich bereit für den Einsatz im Chlaushüsli. Seit fünf Jahren gibts diese Klause zwischen Bäumli und Schulhaus Lindberg. Der Pächter stellt das kleine Holzhaus den Chläusen jeweils zur Verfügung. Und dieses Chlaushüsli hilft, die Geschichte noch authentischer zu erzählen. «Der Samichlaus wohnt ja weit weg im tiefen Wald. Jeden Tag den weiten Weg in die Stadt zu gehen, ist ihm zu beschwerlich. Deshalb wohnt er in diesen Tagen mit Schmutzli und zwei Eseln im Chlaushüsli am Waldrand. Die Esel bleiben jeweils dort, wenn der Chlaus zu den Kindern geht, denn in den Strassen der Stadt ist es wegen der Autos zu gefährlich für die Tiere.» Und übrigens kann man den Chlaus im Hüsli auch besuchen, heute Donnerstag von 12 bis 16, morgen Freitag von 12 bis 19 Uhr.