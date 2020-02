Wird der neue Chef ein Altbekannter?

Um 10:30 Uhr wird bekannt, wer der neue Chef von House of Winterthur wird. Im November kündigte der jetzige Direktor Michael Domeisen, nachdem Kritik an der Organisation laut geworden war, die sich für die Tourismus- und Standortförderung in Winterthur und Region einsetzt.

Wer wird den prestigeträchtigen Job übernehmen? Ein Facebook-Eintrag von heute Morgen heizt die Gerüchteküche an. Remo Rey, von 2005 bis 2014 Direktor von Winterthur Tourismus, veröffentlichte diesen Beitrag:

Wenn es ihm früher so gut gefallen hat, dann könnte es ja sein, dass... Auch der Kommentar unter dem Eintrag deutet ein mögliches Comeback schon an.

Nach seinem Abgang von Winterthur war Remo Rey Geschäftsführer der Schiffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein in Schaffhausen. In Winterthur blieb er aber immer präsent, etwa als Präsident des Clubs Efforce, der sich für die Vernetzung der Wirtschaft im Städtedreieck Frauenfeld - Schaffhausen - Winterthur einsetzt. Gestartet hat der Betriebsökonom seine Karriere in der Hotelerie, beim Mövenpick Hotel am Flughafen und anderen grossen Zürcher Hotels.

Wird der neue Chef also ein Altbekannter? Der «Landbote» berichtet im Verlauf des Tages hier auf Landbote.ch