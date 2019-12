Wolle für winterliche Wärme

Den Laden in seiner heutigen Form gibt es seit bald fünf Jahren. Die heutige Form, das bedeutet: Mehrere Nutzerinnen und Anbieter teilen sich die Miete. Früher gehörten etwa ein Schreiner und ein Apparate-Reparateur dazu. Derzeit sind es die Keramikerin Margrit Keller aus Sulgen, die Winterthurer Floristin Heidi Jegen und zwei Frauen, die auf verschiedene Weise mit Wolle zu tun haben.

Surferin und Schererin

Die eine heisst Sabrina Schumacher, ist ehemalige Architektin, aktive Gleitschirmfliegerin und Kite-Surferin, und ihre dritte Leidenschaft ist das Stricken. Sie entwirft Strickanleitungen und gibt Strickkurse. Unter Donnarossa.ch erzählt sie, wie sie dazu kam: Aus Unzufriedenheit über undurchdachte oder mangelhafte Strickanleitungen begann sie zunächst, diese abzuändern und später dann eigene zu entwerfen. Die andere Wollfachfrau heisst Mirjam Ziebart, sie kommt vom Spinnen her und vom Schafescheren. Zusammen mit einer Schafhalterin hat sie vor einigen Jahren begonnen, die bisher ungenutzte Wolle von Bündner Oberländer Schafen zu verarbeiten. «Fast alle Wolle wurde früher weggeworfen, bestenfalls kompostiert, was ich dumm und schade finde», sagt Ziebart.

Flair für Wolle: Mirjam Ziebart (l.) und Sabrina Schumacher.Foto: PD

Heute lässt sie aus jährlich etwa 500 Kilo Wolle dieser seltenen Schafart mit dem Label Pro Specie Rara zu Strickwolle verarbeiten. Eine Wäscherei im Rheintal reinigt die Wolle, eine kleine Spinnerei im Prättigau mischt rund 50 Prozent Merinowolle aus Patagonien bei, verkauft wird das Ganze unter dem Label «Lana Rara». Ein Knäuel von 100 Gramm, was reicht für ein Kappe oder für einen kleinen Schal, kostet gefärbt 20, ungefärbt 19 Franken. Das Geschäft laufe recht gut, sagt Mirjam Ziebart, online kämen Bestellungen aus aller Welt rein, im Laden Kundinnen aus der ganzen Schweiz. Das Wollgeschäft sei für sie unterdessen mehr als nur ein Hobby. Zum Angebot im Laden gehören auch viele andere zugekaufte Wollsorten, manche seien hierzulande nirgendwo sonst erhältlich. Die Wolle komme aus Finnland und Schottland, aus Dänemark und Norwegen, aus Frankreich und Südafrika. Letztere heisst Cowgirlblues, sei «traumhaft zum Lismen und megaweich zu tragen», schwärmt Ziebart, und die Färberei dort biete geschützte Arbeitsplätze für Frauen, die sonst kaum Arbeit fänden.

Auch Strickabende verschiedener Art bieten Mirjam Ziebart und Sabrina Schumacher an. Eine Art heisst Strick-Werkstatt und verspricht «Hilfe in verstrickten Situationen». Die andere Art sind die gemütlichen Strick- und Handarbeitstreffen, wo auch gehäkelt und gefilzt, getrunken und gelacht, gegessen und genossen wird. 18 Personen pro Abend sind das Maximum, neue Gesichter gebe es fast jedes Mal, Männer seien gelegentlich auch dabei, «und das sind meist supergute Stricker».

Warmer Ofen für Wintertage

Das Ladenlokal N13 ist bestens für solcherlei Events geeignet. An kühlen Abenden knistert ein Feuer im Ofen, der Kronleuchter spendet warmes Licht, die Sofas laden zum Beisammensein. Ist es draussen warm und sonnig, wie so oft im vergangenen Sommer, mag man vielleicht lieber im Hinterhof sitzen, neben dem Atelier, in dem die Floristin ihre Blumen bindet. Es ist ein Ort, an dem man sich wohlfühlt, auch als Mann, der noch nie eine Lismete in seinen Händen hatte.