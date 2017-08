Wülflingen weiss, wie Dorfet geht

Vereinssterben, steigende Gebühren und viel Konkurrenz: Für die Organisatoren von Quartierfesten gäbe es genügend Gründe, den Kopf hängen zu lassen. Wenn OK-Präsident Christian Brunner am Samstagabend über die Wülflinger Festmeile spaziert, tut er das dennoch in bester Laune.

Kein Wunder: Die Gassen sind voll, in den Festzelten sind alle Tische besetzt und die Gesichter der Besucher strahlen mit der Abendsonne um die Wette. «Was könnten wir mehr wünschen», sagt Brunner.Die Wülflinger Dorfet – pardon, es heisse «der Dorfet», sagt Brunner – ist das älteste Quartierfest der Stadt. «Es hat immer einen ganz eigenen Charakter behalten», sagt Brunner. Dafür, dass der Dorfet im vierzigsten Jahr noch quicklebendig ist, gibt es einige gute Gründe.

Zusammenhalt: Im Gegensatz zu vielen anderen Quartierfesten wird in Wülflingen nur samstags und sonntags gefeiert. Der Freitag gehört den Vereinen. «Nach dem Aufstellen feiern sie gemeinsam», sagt Brunner. «Das gibt einen tollen Kitt.»

Originalität: Kaum ein Verein, der sich mit einem simplen Festzelt begnügt. Originelle Deko ist Trumpf. Manche Bauten stechen hervor. Da ist etwa das «Lagerhaus» der Männerriege, ein imposanter Bau, der komplett aus gestapelten Europaletten besteht. Ebenfalls ein Hingucker ist die Raclettestube der Musikgesellschaft Edelweiss. Mit einem vorgelagerten Holzbau wird das Vordach einer Scheune zu einer geräumigen Raclettestube, mit rot-weissen Tischtüchern und Vorhängen. «Wir haben 210 Sitzplätze», sagt Andy Bischof stolz.

Marketing: Die Wülflinger Vereine wissen sich zu verkaufen. Der Damenturnverein hat ein grosses Plakat: «Lust, deine High Heels wieder mal gegen deine Turnschuhe einzutauschen?». Auch das Jubiläum wird an vielen Orten aufgegriffen. Bei Edelweiss isst gratis, wer seinen 40. Geburtstag feiert. Und der Turnverein hat ein «Bierbrett» in Form einer 40 gebaut. Für 40 Franken werden die zehn Löcher im Brett mit Bierflaschen gefüllt.

Qualitätsbewusstsein: Eine Wurst mit Brot? Kann man haben. Aber beworben wird auch die «echte kalabresische Salsiccia im Parisette». Ausgefeilt ist auch die Bierauswahl. Fast alle Winterthurer Anbieter sind vertreten, inklusive der zwei Wülflinger Brauereien Euelbräu und Fahrtwind. Der Strickhof schenkt Wein vom eigenen Weinberg aus.

Familienfreundlichkeit: Auch dank der Wülflinger Schaustellerfamilie Albl wird der Lindenplatz zur Chilbi, mit Autoscooter, fliegendem Teppich und mehr. Von 14 bis 14.30 Uhr fahren die Kinder gratis. Beim Cevi kann man Harassen stapeln. 21 ist der Rekord.

Musikgehör: Dauerberieselung durch Partymusik gibt es in Wülflingen kaum. Dafür wird viel live musiziert. Der Jodelchor singt, die Musikgesellschaft lädt zur Matinee und auf der Jubiläumsbühne sind diverse Unterhalter zugange. Die lauschigste Bühne liegt am Eulachufer, bei der Jugendwohngemeinschaft. Die Band Rocksack, mit 35 Jahren fast so alt wie der Dorfet, spielt unter grossen Sonnensegeln Beatles, Stones und Marvin Gaye. Ein Herr mit weissem Schnauz tanzt wie in Trance. Dann kommen zwei Mädchen in Rosa dazu, im Kindergartenalter, die verzückt zur Musik mitwippen und -hüpfen.

Dorfet? Wülflingen weiss, wie man das macht.

(Der Landbote)