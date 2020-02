Wuvia und Wuferda sind weg

Sie heissen Wuvia und Wuferda, sind beide etwas über ein Jahr alt, und Halbschwestern. Denn beide sind sie die Töchter von Wisentbulle Ingolf. Wuvia ist die Ältere. Sie war am 8. Mai 2018 im Wildpark Bruderhaus zur Welt genommen, Wuferda am 15. Jetzt trennen sich ihre Wege.

Am Donnerstag wurden die beiden Wisent-Jungkühe im Bruderhaus von einer Tiertransportfirma abgeholt. Die Reise von Wuvia geht ins bayrische Wisentgehege Donaumoos, jene von Wuferda nach Springe bei Hannover und später noch weiter, bis in die rumänischen Karpaten.

Eine lauernde Gefahr

Die Umsiedlung ist Teil des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms, an dem das Bruderhaus teilnimmt. Das Wisent, oder europäische Bison, ist als Art noch immer nicht ganz über den Berg. In den 1920er Jahren war das Wisent beinahe ausgerottet, das letzte Wildtier wurde 1927 im Kaukasus geschossen. Zwölf Tiere lebten damals noch in Zoos und Wildparks. Alle heutigen Wisents stammen von diesen zwölf Tieren ab. Auch das Winterthurer Geschwisterpaar.

Noch immer ist die genetische Variabilität klein, und das ist eine Gefahr für das Überleben der Art, auch wenn heute wieder einige tausend Tiere gibt, darunter auch ausgewilderte in Deutschland, Rumänien und der Slowakei.

Der Genpool war es auch, der über das Schicksal von Wuvia und Wuferda entschied. Wuferda habe einen differenzierteren Genpool - «die besseren Gene», sagt Thomas Rothlin, der Leiter des Wildparks Bruderhaus. Darum sei sie für das Auswilderungsprojekt des WWF in den rumänischen Karpaten ausgewählt worden.

Ein Musterprojekt

Nach einem Zwischenaufenthalt im norddeutschen Springe, wo Wuferda Teil einer neu gebildeten Herde aus jungen Wisenten wird, geht es im späten Sommer oder Herbst für sie weiter in die Wildnis. Halbschwester Wuvia dagegen bleibt in Donaumoos im geschützten Rahmen. Als Teil einer Herde mit 15 Tieren darf sie in einem rund 20 Hektar grossen geschützten Niedermoorgebiet weiden. Es ist ein Musterprojekt, das nebst dem Erhalt des Wisents auch dem Erhalt des Niedermoorgebietes dient, das die hungrige Herde vom Verbuschen bewahrt.

Die Herde im Bruderhaus ist durch den Verlust der Wildtiere zur Kleingruppe geworden. Fünf Tiere zählt der Winterthurer Tierpark noch und hat damit selbst einige Plätze. In freier Wildbahn leben Wisente in Herden von 12 bis 20 Tieren.