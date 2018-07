ZHAW-Direktorin wird Staatssekretärin des SBFI

Der Bundesrat hat Martina Hirayama zur neuen Staatssekretärin des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) ernannt. Sie wird am 1. Januar 2019 die Nachfolge von Mauro Dell'Ambrogio antreten, der Ende November 2018 das ordentliche Pensionsalter erreicht.

Der Bundesrat hat Hirayama auf Antrag des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) ernannt, wie das WBF am Mittwoch mitteilte.

Hirayama ist seit 2012 Präsidentin des Institutsrates des Eidgenössischen Instituts für Metrologie METAS. Seit 2011 amtiert sie zudem als Vizepräsidentin des Verwaltungsrates der Förderagentur Innosuisse sowie seit 2016 als Mitglied des Stiftungsrates des Schweizerischen Nationalfonds.

Seit 2011 ist Hirayama ausserdem Direktorin an der ZHAW School of Engineering mit 13 Instituten und Zentren, neun Studiengängen und 620 Mitarbeitenden sowie Mitglied der Hochschulleitung und seit 2014 auch Leiterin des Ressorts Internationales der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften.

Mit diesem breiten Erfahrungsschatz in Forschung, Lehre, Unternehmertum, Management und Verwaltung bringe die deutsch-schweizerische Doppelbürgerin beste Voraussetzungen für die Führung des SBFI mit, schreibt das WBF weiter.

Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft

Sie weise einen beeindruckenden Leistungsausweis an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft auf. Die Wahl des Bundesrates sei auf eine initiative und gestaltungskräftige Persönlichkeit mit einem weitgefächerten Netzwerk in Bildung, Forschung und Innovation ebenso wie in Politik, Verwaltung und in der Wirtschaft gefallen.

Hirayama erfülle damit in idealer Weise die hohen Anforderungen an die wichtige Funktion der SBFI-Direktorin. Dem Staatssekretariat komme eine Schlüsselrolle zu, um das exzellente Schweizer BFI-System im Zeitalter der digitalen Transformation für die Zukunft zu rüsten.

Es gelte, im Zusammenspiel von Bund, Kantonen, Organisationen der Arbeitswelt und weiteren Akteuren die beiden Pfeiler Berufsbildung und akademische Bildung weiter zu stärken und den Forschungs- und Innovationsstandort Schweiz an der Weltspitze zu halten. (far/sda)