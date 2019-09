Zahl der Arbeitsplätze in Winterthur steigt

Die Stadt Winterthur bietet kontinuierlich mehr Arbeitsplätze. Dies zeigen Zahlen des Bundes. Gestiegen ist vor allem die Zahl der Arbeitsplätze in der Versicherungsbranche, im Ingenieurswesen und in der Architektur sowie in Forschung und Entwicklung.

Die Zahlen sind allerdings nicht ganz aktuell. Neuere als jene von Ende Dezember 2017 gibt es derzeit nicht, weil diese vom Bund mit einer Verzögerung von zwei Jahren publiziert werden, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte.

Überdurchschnittliches Wachstum

Die Statistik zeigt per Ende Dezember 2017, dass die Zahl der Beschäftigten verglichen mit 2016 um 1113 Personen anstieg. Insgesamt hatten 71'832 Personen in Winterthur einen Arbeitsplatz. Auch die Zahl der Betriebe stieg, um 83 auf 7927.

Dieses Wachstum ist etwas stärker als im Kanton Zürich und in der Gesamtschweiz, was vor allem an der steigenden Zahl von Firmengründungen liegt.

Die Beschäftigungsaussichten stuft der Stadtrat als mehrheitlich gut ein. Im zweiten Quartal 2019, also im Frühsommer, planten 8 Prozent der Unternehmen, ihren Personalbestand zu erhöhen. 61 Prozent wollten ihn beibehalten und nur 1 Prozent wollte abbauen. Aktuellere Angaben über die Aussichten liegen derzeit nicht vor. (far)