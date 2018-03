Zahlt die Stadt gleiche Löhne?

44 Unterzeichnende fand eine Interpellation von SP-Gemeinderätin Maria Sorgo zur Lohngleichheit zwischen Mann und Frau innerhalb der städtischen Verwaltung. Auch die ganze FDP-Fraktion unterzeichnete den von Vetreterinnen von SP, Grünen, GLP und BDP eingereichten Vorstoss; nur die SVP stand abseits. Die Interpellation fordert den Stadtrat dazu auf, zu erklären, wie er die Einhaltung der Gleichheitsziele erreichen und überprüfen will. Einreichungsdatum ist der 19. März, der erste Ratstermin nach dem Tag der Frau.

Die Stadt hat sich verpflichtet

Bereits im Januar 2017 hatte der Winterthurer Stadtrat, wie andere Gemeinden und Kantone, eine Charta zur Lohngleichheit bei der öffentlichen Hand unterzeichnet. Die Stadt Zürich, die das ebenfalls getan hatte, veröffentlichte im letzten August eine interne Analyse. Resultat: In der Stadtverwaltung beträgt der unerklärbare Lohnunterschied zwischen Mann und Frau 0,6 Prozent. Schweizweit sind es nach offiziellen Zahlen 7,4 Prozent.

«Wir können uns gut vorstellen, dass auch Winterthur in dieser Frage ähnlich gut dasteht», sagt Sorgo. Die Interpellation sei darum nicht als Misstrauensvotum zu werten. «Die Stadt sollte mit gutem Vorbild vorangehen. Wenn klar ist, dass Lohngleichheit in grossen Verwaltungen erreicht werden kann, steigt der Druck auf andere Unternehmen.»

Zulieferer in Pflicht nehmen

Bestandteil der Interpellation ist auch die Frage, wie Kaderleute auf die Lohnfrage sensibilisiert werden können. Neben dem internen Lohngefüge innerhalb der Verwaltung soll der Stadtrat auch erklären, wie die Frage der Lohngleichheit im Rahmen der öffentlichen Beschaffung berücksichtigt werden kann. Auch dies ist eine Forderung der Charta. Eine ähnliche Anfrage haben Anfang Monat auch die Kantonsrätinnen Michèle Dünki (SP) und Kathy Steiner (Grüne) an den Regierungsrat gestellt. In einem Postulat fordern sie ihn dazu auf, ein Pilotprojekt auszuarbeiten. Bei der Vergabe von kantonalen Aufträgen an private Unternehmen sollen, vom Kanton Stichproben zu deren Lohngefüge durchgeführt werden. (Landbote)