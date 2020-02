Zimmers Holding ist längst weggezogen

Der Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen spielt. Das bekam zuletzt auch der Industriestandort Winterthur zu spüren. Der Schiffsmotorenhersteller Wärtsilä zieht sein Servicegeschäft nach Frauenfeld ab, und der Implantate-Produzent Zimmer Biomet verlegt den Europa-Hauptsitz nach Zug. 275 Arbeitsplätze und einige gute Steuerzahler gehen insgesamt verloren.

In beiden neuen Domizilen ist die Steuerbelastung deutlich geringer als in Winterthur. Zug besteuert Unternehmensgewinne schweizweit praktisch am tiefsten (11,9 Prozent). Der Thurgau liegt mit 13,4 Prozent im vorderen Mittelfeld, der Kanton Zürich mit 21,1 Prozent hingegen auf dem drittletzten Platz. Daran ändert sich auch kaum was, sollte die Gewinnsteuer in Zürich wie geplant in zwei Schritten bis 2023 auf 18,2 Prozent sinken. Ähnlich sieht das Ranking bei der Besteuerung der Einkommen aus. Auch für Top-Verdiener ist Zug ein Steuerparadies.

Steuern entscheidend

Dass gerade der Weggang der Zimmer GmbH stark steuergetrieben ist, davon gehen mehrere angefragten Steuerexperten aus. Auch die Unternehmenskommunikation räumte ein, Steuern seien «Teil eines Gesamtpaktes» für den Entscheid gewesen. Auch der Zuger Medtech-Sektor und der Faktor Fachkräfte hätten eine Rolle gespielt. Doch angesichts der Nähe Winterthurs zu Zürich wohl eine untergeordnete. Kommt hinzu, dass der Kanton Zürich bei der Unternehmenssteuerreform, die 2020 in Kraft trat, die neuen Steuerabzugs-Tools für Firmen praktisch voll ausnutzt (wie Zug übrigens auch): Bei den Gewinnen aus Patenten (Patentbox) zum Beispiel oder den Forschungs- und Entwicklungskosten. Mit der «Lex Zürich» winkt finanziell gut gepufferten Firmen gar exklusiv ein Zinsabzug aufs Eigenkapital.

Sechs Steuermillionen?

Doch bei den Steuersätzen fehlt dem Zürcher Regierungsrat der Spielraum. Die Steuerausfälle wären bei einer zu grossen Senkung schlicht nicht verkraftbar. Schon heute rechnet man basierend auf einer Studie mit 500 Steuer-Millionen, die Kanton und Gemeinden wegbrechen.

«Gründung, Standortbestimmung und Auflösung von Zimmer Biomet Holding-Unternehmen werden von zahlreichen global getriebenen Faktoren bestimmt. Sie stehen in keinem direkten.»schreibt Zimmer Biomet.

Wie gross das Steuerloch genau ist, welches das Medtech-Unternehmen Winterthur hinterlässt, ist schwer abzuschätzen. Dem Landboten liegt der Steuerausweis der Zimmer Biomet GmBH aus dem Jahr 2014 vor. Damals hat Zimmer 56,9 Millionen Franken an Gewinn versteuert und 150,6 Millionen Franken an Kapital. Dies ergäbe rund 5,7 Steuermillionen für die Stadt Winterthur, fast zwei Steuerprozente also. Hinzu kommen 4,7 Millionen für den Kanton.

Aus dem Vergleich von Zimmer Biomets Jahresberichten lässt sich ebenfalls nicht ableiten, wie viel Gewinn die Firma heute in der Schweiz versteuert. Im Europa-Nahost-Asien-Geschäft - dessen Noch-Hauptsitz in Winterthur ist – hat Zimmer in den letzten Jahren konstant einen Gewinn von rund 480 Millionen Dollar erzielt. Doch das sind konsolidierte, zusammengefasste Zahlen.

Holding längst weg

Der US-Medtech-Gigant mit einem weltweiten Umsatz von acht Milliarden Dollar hat als Holding zig grössere und kleinere Ableger. Alleine in Winterthur sind es fünf, wie ein Blick ins Handelsregister zeigt: Die Zimmer GmBH, die Zimmer Switzerland Manufacturing GmBH, zwei Zweigniederlassungen aus der Schweiz und eine aus dem Ausland: die Zimmer Luxembourg II S.à.r.l. Ihr Zweck: «Ausüben von Finanzaktivitäten für die Gesellschaften der Zimmer Biomet-Gruppe».

Ins Auge sticht vor allem, dass Zimmer den Kopf der Holding des Europa-Asien-Geschäfts schon 2016 von Winterthur nach Wil SG verschoben hat. Von einem Bürogebäude in Bahnhofsnähe aus verwaltet die Zimmer Biomet Global Holdings Schweiz GmbH heute ihre Anteile an anderen Unternehmen aus der Medizinaltechnik-Branche. Das Firmenlogo klebt auf dem Briefkasten einer Rechtskanzlei.

Der Briefkasten der Zimmer Biomet in Wil SG. Bild: hit

Gefragt nach dem Grund für den Umzug nach Wil, schreibt die Sprecherin lediglich: «Gründung, Standortbestimmung und Auflösung von Zimmer Biomet Holding-Unternehmen werden von zahlreichen global getriebenen Faktoren bestimmt. Sie stehen in keinem direkten Zusammenhang mit den Aktivitäten der Zimmer GmbH oder der Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH in Winterthur.» Dank des Steuer-Privilegs hatte die Holding weder in St.Gallen noch in Zürich jemals Gewinnsteuern bezahlt. Inwiefern der Umzug operativ Sinn machte, bleibt offen.

Brosamen bleiben

Fakt ist: Produziert werden die Gelenk- und Zahn-Implantate auch in Zukunft in Winterthur. Der Sitz der Manufacturing GmBH bleibt an der Sulzeralle und damit gegen 800 Arbeitsplätze. Doch den Gewinn fährt Zimmer mit seiner Management Company künftig von Zug ein, zum Beispiel über die Vergabe von Lizenzen in der Schweiz und im Ausland. Die Produktion schenkt da vergleichsweise wenig ein. Für Winterthur und den Kanton fallen wohl noch ein paar Brosamen an. Immerhin: Drei Viertel des Gewinns wird Zimmer GmbH in diesem Jahr noch in Zürich versteuern. Ab Oktober ist sie dann allein in Zug steuerpflichtig.

«Die Zürcher Steuerbehörden gehen rascher auf Konfrontation als die in Zug oder im Thurgau.»Ein Zürcher Steuerberater

Wie viel Steuern das Unternehmen dort ab 2021 alleine an Gewinnsteuern in etwa spart, lässt sich einfach berechnen. Nimmt man den 57 Millionen-Gewinn von 2014 als Basis, wären es rund 5,2 Millionen Franken pro Jahr.

Zürich auf Konfrontation

«So ein Umzug ist immer auch mit viel Aufwand verbunden. Er muss sich definitiv lohnen», sagt ein Zürcher Steuerexperte, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Neben harten Zahlen wie der Steuerlast beeinflussen laut ihm aber auch softe Faktoren den Entscheid einer Firma, wo sie hinzieht. Zum Beispiel der Umgang mit den Steuerbehörden. «In Zug und im Thurgau versucht man, lösungsorientiert zu sein und offene Fragen möglichst rasch auszuräumen.» Im Kanton Zürich gingen die Behörden tendenziell schneller auf Konfrontation. Zudem seien diese personell wesentlich stärker aufgestellt als in kleineren Kantonen. Entsprechend grösser sei das Know-how, gerade beim Thema Konzernstrukturen..

Bei Briefkastenfirmen müssen steuergünstige Kantone deshalb inzwischen genauer hinsehen. Gebe es Anhaltspunkte für solche, die Personal und Büros in Zürich halten, greifen die Zürcher Steuerbehörden laut dem Experten heute rigoros durch und ziehen die Fälle notfalls bis vors Bundesgericht.