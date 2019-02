Zukunft des Römertors noch offen

Die Scheiben sind abgeklebt, alles ist dunkel. Das ehemalige Restaurant Römertor und der dazugehörige Saal stehen sei längerem leer. Kurz nach dem Kauf meldete die Stadt zwar, man habe in der Hutter Auto Riedbach AG einen vorübergehenden Mieter gefunden.

Die Firma richte für die nächsten 5 bis 10 Jahren im ehemaligen Restaurant Büros und im Saal und einen Showraum ein. Doch zu dieser Zwischennutzung kam es nie. Gemäss Erich Dürig, Leiter Liegenschaften der Stadt, hat die Firma nur Lagerräume und Aussenabstellplätze gemietet. Für die übrigen Räume habe sie überraschend aus Kostengründen abgesagt.

Verkauf kein Thema

Nicht nur in Oberwinterthur fragt man sich, was nun geschieht mit dem Zentrum Römertor, das die Stadt Mitte 2017 dank einem Vorkaufsrecht von den Besitzern zurückkaufte. Schon kurz nachdem der Kauf für 1,4 Millionen Franken bekannt geworden war, reichten bürgerliche Gemeinderäte eine Interpellation ein und wollten wissen, was mit der Liegenschaft geplant sei und ob auch ein Verkauf in Frage käme. Die Antwort lautete zusammengefasst: Die Stadt wartet ab. Die Liegenschaft ermögliche der Stadt für die Arealentwicklung wichtigen Gestaltungsspielraum. Deshalb plane man für die nächsten zehn Jahre höchstens mit Zwischennutzungen. Ein Verkauf komme nicht in Frage.

«Wir wollten wissen, ob man mit dem Römertor Geld verdienen kann und was die Vision ist. Doch jetzt weiss ich weniger als zuvor.»Simon Büchi (SVP), Interpellant

Erst anlässlich der letzten Sitzung hat der Gemeinderat über die Antwort des Stadtrats diskutiert. Interpellant Simon Büchi (SVP) zeigte sich enttäuscht. «Wir wollten wissen, ob man mit dem Römertor Geld verdienen kann und was die Vision ist. Doch jetzt weiss ich weniger als zuvor.» Er habe ein schlechtes Gefühl beim Römertor, weil die Stadt nicht sagen könne, was mit der Anlage passieren solle. Anders sahen es andere Parteien, etwa die SP. Das Römertor habe Entwicklungspotenzial, fand Regula Keller (SP). Es sei vernünftig, dass man in die Zukunft schaue und langfristig für das gesamte Areal zu plane.

«Nach vorne schauen»

Auch Stadträtin Yvonne Beutler (SP) konnte wenig Neues verkünden. Sie sagte aber, manchmal brauche es eben Mut zum Springen, auch wenn man nicht genau wisse, wie es auf der anderen Seite des Ufers aussehe. «Wenn man sich das nie getraut, bleibt man stehen. Doch wir wollen als Stadtrat nach vorne schauen.»

Das heisst, in naher Zukunft wird sich beim Römertor nicht allzu viel tun. Auf lange Frist können die Oberwinterthurer aber auf eine Aufwertung des Areals hoffen, denn bekanntlich entsteht in den nächsten Jahren neben dem ehemaligen Restaurant ein neues Einkaufszentrum mit Migros, Fitnesscenter und Wohnungen. Wann mit dem Baustart zu rechnen ist, konnte Günther Heuberger, Verwaltungsratspräsident der beteiligten Siska, auf Anfrage nicht sagen: «Wir sind gemeinsam mit der Migros Ostschweiz noch daran, das Projekt zu optimieren, damit die Baueingabe erfolgreich sein wird.»

Provisorium für die Migros?

Laut Erich Dürig, Bereichsleiter Liegenschaften der Stadt, ist der Grossverteiler auch Anwärter für eine künftige Zwischenlösung. Es ist anzunehmen, dass die Migros während der Umbauzeit im Römertor einzieht. «Uns liegt eine Mietofferte vor», so Dürig.

Der Stadt gehören überdies die Liegenschaften Guggenbühlstrasse 2 und 4 (Hochhaus). Allerdings sind sie in einem Baurecht abgegeben, das noch 46 Jahre läuft. Baurechtnehmer war der kürzlich verstorbene Bruno Stefanini. Gemäss Dürig ist für die Stadt noch nicht klar, an wen das Baurecht nun übergeht.

Vision: Öffentlicher Platz

Die Stadt möchte eine Arealplanung vornehmen, die möglichst alle städtischen Liegenschaften einbezieht. In Oberwinterthur hat sich der wirtschaftliche Mittelpunkt in den letzten Jahren vom Altstadtkern zum Gebiet Römertor verschoben. Deshalb will die Stadt des Gebiet als Begegnungsort stärken, etwa mit einem öffentlichen Platz. Denkbar wäre auch, dass das Hochhaus verschwindet. Allerdings muss vorher abgeklärt werden, ob das Gebäude als schutzwürdig gilt. Laut Dürig ist diese Frage nach wie vor offen. Die Arealentwicklung werde voraussichtlich im Verlaufe des Sommers 2019 intern gestartet. Erst im Arbeitsprozess werde sich zeigen, ob ein Abbruch möglich sei. (Landbote)