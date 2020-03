Zum Feierabendbier werken oder Bilder anschauen

Die Möbel stehen noch etwas verloren da: weisse Korbsessel, antike Buffets und Sofas. In der ehemaligen Fabrikhalle an der Zürcherstrasse 41 ist es noch kalt. Aber Mitte April soll im Raum, so gross wie eine Turnhalle, eine Bar aufgehen. Die Möbel werden so arrangiert, dass es verschiedene Sitzecken und Stuben gibt.

Voll soll es trotzdem nicht aussehen.«Lokal» - so wird die Bar heissen - ist ein Projekt des 47-jährigen Nicola Schneider. Er betreibt im Zürcher Kreis fünf den Club «Hive», der wohl auch für Winterthurerinnen und Winterthurer ein bekannter Ausgehort ist. Ein Zürcher in Winterthur?

«Es warschon immer einKindheitstraum von mir, eine alte Fabrik zu beleben.»Nicola Schneider «Lokal»

Nicola Schneider hat da keine Berührungsängste. «Es war schon immer ein Kindheitstraum von mir, eine alte Fabrik zu beleben.» Seine Geschäftspartnerin, Mandy Chong, hatte in der Fabrikhalle, wo zuletzt die Ausstellung «Saatgut» zu sehen war, sofort ein «Schmetterlingsgefühl» im Bauch.

Ein «Herzensprojekt»

Die beiden, die gerne mit ihrem Vornamen angesprochen werden, arbeiten bereits in Zürich bei verschiedenen Projekten zusammen. Sie haben zufälligerweise gehört, dass die Halle frei wird und waren von Anfang an begeistert. «Die Halle hat alles», sagt Nicola.

«Schrägdächer, einen Kran, eine Werkstatt.» Genau das ist es, was ihm gefällt und was «Lokal» für ihn zum «Herzensprojekt» macht. «Ich bin ein Fan von Fusionen.» Der Treffpunkt an der Zürcherstrasse soll deshalb nicht nur eine Bar sein, an der man abends ein Bier trinkt und Musik hört. In der Werkstatt kann man Dinge reparieren, die Möbel auf denen man sitzt, sind zu kaufen.

Ansprechen wolle man Gäste ab 25 Jahren. Der Platz in der Halle ist auf 50 Personen beschränkt. Ein wichtiger Bestandteil von «Lokal» soll allerdings die Kunst sein. «Wir wollen keine zu ernste Galerie haben, aber auch keine gewöhnliche Bar oder ein verstaubtes Brocki», sagt Mandy. Den Anfang macht die Winterthurer Künstlerin Claudia Lehner. Sie stellt als erste grosse Bilder aus, die man wie in einer Galerie kaufen kann.

Die Idee ist laut den Betreibern, dass alle ein bis zwei Monate eine neue Ausstellung gezeigt wird, am liebsten von Winterthurer Kunstschaffenden. Das Lokale ist im «Lokal» wichtig. Nicola und Mandy wollen mit Winterthurerinnen und Winterthurern ins Gespräch kommen und zusammenarbeiten. «Nur wenn man Leute vor Ort einbindet, funktioniert das», sagt Nicola. Er habe viele Freunde in Winterthur, zum Beispiel aus dem Umfeld der Jungkunst.

Und beim Einrichten sei er schon vielen Leuten begegnet. «Immer wieder kommt hier jemand vorbei und beginnt zu plaudern.» Für Nicola und Mandy liegt es auf der Hand, dass sie lokale Produkte anbieten werden. «Nur schon aus ökologischen Gründen ist das sinnvoll.» Das ist auch die Überlegung hinter dem Möbelverkauf. «Wir wollen dem Ikea-Trend etwas entgegen halten», so Nicola. «Altes kann man restaurieren und wieder benutzen. Da steckt wunderschöne Handarbeit dahinter.»

Nur eine Zwischennutzung

Für die ehemalige Loki-Fabrikhalle haben die Betreiber mit ihrer GmbH ein, wie sie sagen, «bescheidenes» Startkapital eingesetzt. «Zu viel wollen wir nicht investieren» - schliesslich handle es sich um eine Zwischennutzung. Diese läuft mindestens zwei Jahre. Die Bar wird jeweils Mittwoch bis Samstag ab 16 bis 23 Uhr offen haben. Samstag und Freitag bis 2 Uhr.

An den anderen Tagen kann man sie mieten. «So bleibt das Risiko überschaubar», sagt Schneider. Und Druck habe man nicht. «Wir sind nicht gewinnorientiert.»