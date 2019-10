Zum Schluss nochmals ein Gewinn für Beutler

Das hat sich Kaspar Bopp wohl anders vorgestellt. Das Erbe von Yvonne Beutler als Finanzstadtrat wird für den SP-Mann kein Zuckerschleck. Für 2020 budgetiert Winterthur einen Gewinn von 3.7 Millionen Franken. Der Steuerfuss soll unverändert bei 122 Prozent bleiben. Dann wird es düsterer.

Grund für den Anstieg der Kosten seien vor allem die Bereiche Gesundheit, die Bildung sowie das Soziale, heisst es in einer Mitteilung der Stadt. Der Anstieg im Bereich Soziales überrascht nicht. Zwar präsentierte Stadtrat Nicolas Galladé (SP) am Montag eine stabile Sozialhilfequote, doch die Kosten sind deutlich gestiegen. Das sei vor allem auf den Bevölkerungszuwachs zurückzuführen, hiess es am Montag.

Gegenüber der Prognose vom vergangenen Jahr verbessert sich das Ergebnis um 14,2 Millionen Franken, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Dies liegt vor allem am Entscheid des Kantonsrats, die Pflicht zur Abgrenzung des Ressourcenausgleichs aufzuheben. Diese neue Regelung für den Finanzausgleich hatte zu Verzerrungen geführt.

Aber auch die Steuererträge sprudeln: Der Stadtrat rechnet mit 434,7 Millionen Franken Steuergeldern, was einer Zunahme um 2,9 Millionen Franken entspricht.

10'600 Franken Schulden pro Kopf

Gleichzeitig nehmen die Ausgaben aber weiter zu: Bildung, Soziallasten und Pflegefinanzierung bleiben grosse Belastungen für die Winterthurer Stadtkasse. Die Nettoschuld der Stadt Winterthur erhöht sich per Ende 2020 voraussichtlich leicht auf rund 1,25 Milliarden Franken. Pro Einwohnerin und Einwohner entspricht dies Schulden in der Höhe von 10'600 Franken. (gvb/sda)