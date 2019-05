Zur Ruhe kommen im Paradies

Schutz, Ruhe und Sicherheit sollen die Jugendlichen und Kinder auf dem Brühlberg erfahren.

Es sind Kinder, die in der Familie körperliche, psychische, sexuelle Gewalt oder auch Vernachlässigung erlebt haben, «Kinder aus mehrfach belasteten Familienverhältnissen», wie es Marianne Egloff ausdrückt. Sie ist Präsidentin der Stiftung Okey, die Fachstelle dieser Stiftung setzt sich seit 26 Jahren für Kinder in Not ein.

Mit der eigenen Krisenwohngruppe geht nun ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung. Bisher mussten Kinder, die ihre Familien nicht mehr als Daheim erlebten, anderswo platziert werden: in Notfallfamilien, im Zürcher Schlupfhuus, in der Kinderklinik des Kantonsspitals. Der Traum vom eigenen Winterthurer Kinderhaus wird aus verschiedenen Gründen gerade jetzt Wirklichkeit.

Drei Gründe, ein Glücksfall

Zum einen suchte die Wölfflin-Stiftung als Besitzerin der Liegenschaften auf dem Brühlberg eine neue Nutzung für ihr einstiges Lehrlingsheim (siehe Box).

Zum zweiten ändert der Kanton Zürich per 2021 sein Kinder- und Jugendheimgesetz, wodurch Subventionen in Aussicht stehen und in Winterthur ohnehin eine solche Krisenwohngruppe erwünscht wäre.

Die Kinder zwischen 4 und 16 Jahren werden in ihrer Notlage betreut, führen aber im Normalfall ihren normalen Tagesablauf weiter.



Und drittens hat eine lokale Bedarfserhebung gezeigt, dass aus der Region Winterthur pro Jahr rund 50 Kinder ein solches «Zuhause auf Zeit» benötigen und in der Regel maximal für drei Monate dort bleiben. Das ist exakt die Grösse, die sich auf dem Brühlberg gerade und zu günstigen Konditionen anbot. Ein Glücksfall, wie es gestern an einem Infoanlass hiess.

Die erfahrene Sozialpädagogin Elsbeth Ball wird die Krisenwohngruppe leiten, ihr stehen insgesamt (also inklusive Hauswirtschaft, Administration, Buchhaltung) 1100 Stellenprozente zur Verfügung. Die Kinder und Jugendlichen im Schulalter zwischen 4 und 16 Jahren werden in ihrer Notlage betreut, führen aber im Normalfall ihren normalen Tagesablauf weiter.

Sie gehen zur Schule (wenn möglich allein), sie gehen in den Sportverein, in die Musikstunde oder wohin auch immer. Wenn nötig werden sie begleitet, etwa in eine Therapie. Ist der Schulbesuch in der eigenen Klasse aus irgendwelchen Gründen nicht möglich, kommen sie in einem der nahen Schulhäuser (Brühlberg, Rebwiesen, Rosenau) unter, Gespräche sind am Laufen.

Zimmer, Zahlen und Sorgen

Neun Zimmer hat das Haus, vier davon können auch als Doppelzimmer (für Geschwister) genutzt werden, dazu genügend Nasszellen, Gemeinschaftsräume mit Fernseher, Fussballkasten, Spielecke, eine Küche und vor allem eine grüne Umgebung, weg von der Hektik der Stadt.

Rund 850000 Franken haben Umbau, Renovation und Ausstattung gekostet, gestern waren Maler noch mit letzten Details beschäftigt. Eröffnung der Krisenwohngruppe ist am 1. Juni. Sorgen bereitet der Stiftung Okey derzeit noch die Finanzierung der ersten beiden Betriebsjahre, bis mit Subventionen gerechnet werden kann.

Im ersten Betriebsjahr rechnet man mit einer Auslastung von 60, im zweiten von 75 Prozent. Die Tagestaxe, zu bezahlen von der Wohngemeinde der Familie, beträgt 350 Franken.

Tag der offenen Tür, Samstag, 11. Mai, 13 bis 16 Uhr, Waldhofstr. 40.

(Der Landbote)