Zurück zum Rechen: Gemeinderat sagt Laubbläsern den Kampf an

Es ist erst vier Monate her, da machte sich Stadtgrün die Mühe, aufzuzeigen, wie sorgfältig die Mitarbeiter mit den lärmigen und nervigen Laubbläsern umgehen. 30 Geräte mit Benzinmotor sowie 15 batteriebetriebene sind bei Stadtgrün im Einsatz. Die elektrischen sind ein winziges bisschen leiser und stossen natürlich keine Abgase aus. Aber sie sind auch teurer und brauchen regelmässig eine Ladepause. Auf die Frage, warum denn die Grünraumpfleger kaum mehr Besen und Rechen in die Hand nähmen, sagte der Chef des Stadtreviers Mitte: «Mit Rechen könnten wir die Aufgabe nicht bewältigen.» In Parks und auf Sportplätzen bliebe Laub liegen, was den Rasen absterben liesse, und auf Kieswegen könnte sich Humus bilden, was ebenso unerwünscht wäre. Ohne Bläser geht es nicht, war die Botschaft.

Wie viel mehr kostet das?

Nun wird Stadtgrün diese Position hinterfragen müssen. Im Gemeinderat hat eine Grün-Mitte-Mehrheit, die bis zur CVP reicht, ein Postulat eingereicht, das ein «Comeback des Laubrechens» verlangt. Der Stadtrat soll ein Konzept mit Varianten und Grobkosten vorlegen, das zeigt, wie die Arbeit ganz ohne Laubbläser oder zumindest ohne «Benziner» erledigt werden könnte.

«Den Arbeitsanfall zu bewältigen, war kein Problem, wir mussten keine neuen Mitarbeiter einstellen.»Gerald Pichler,

Sprecher der Holding Graz, wo seit 2014 ein Laubbläserverbot gilt

Die Gemeinderatsmehrheit verfolgt gleich mehrere Ziele: Es geht um die Reduktion des CO2-Ausstosses, um den Lärm, aber auch um die Biodiversität der Bodenfauna, die durch heftiges Blasen geschädigt werde. Und es geht auch ums «Verfrachten von Feinstaub, Parasiten, Schimmel und Viren». All das wirbelt so ein Laubbläser auf. Es müsse von einer «gesundheitsschädigenden Wirkung» ausgegangen werden, sowohl bei den Stadtgrün-Leuten als auch bei Personen, die sich in der Nähe aufhalten. Um dies zu belegen, verweist das Postulat auf eine Studie der Technischen Universität Graz, die vom Bundesland Steiermark in Auftrag gegeben worden war.

Die Studie belegt anderes

Diese Untersuchung von 2013 führte im Jahr darauf zu einem Laubbläserverbot in Graz und weiteren Städten der Steiermark. Im Test, den die Ingenieure durchführten, ging es allerdings nicht um Laub, sondern um Staub und Split. Dieses Gemisch wurde auf dem Betonboden in einer Halle der Hochschule ausgebracht und dann mit einem «handelsüblichen Strassenkehrbesen» einerseits und mit einem «Benzinbläser der Marke Echo PB-650» andererseits zusammengekehrt. Das Ergebnis überrascht nicht: Der Bläser verursachte eine x-fach höhere Feinstaubbelastung als der Besen.

Dem wissenschaftlichen Versuch zugrunde lag zudem ein Umstand, der sich in Winterthur etwas anders präsentiert: Grünflächen spielten in Graz «eine untergeordnete Rolle», heisst es in der Studie, und Laubbläser würden «vorrangig im Strassenbereich» eingesetzt. Das in der Folge erlassene Laubbläserverbot machte damals weitherum Schlagzeilen, selbst dem Nachrichtenmagazin «Spiegel» war das Ereignis eine Story wert. Bei Nichtbefolgen des Verbots drohten Bussen in der Höhe von 50 bis 100 Euro und im Wiederholungsfall gar bis zu 7000 Euro, hiess es. In der Folge kam es freilich nur vereinzelt zu Bussen.

Gute Erfahrungen in Graz

Und wie hat die Stadt Graz die ganze Sache umgesetzt? Auskunft darüber gibt Gerald Pichler, Sprecher der Holding Graz, das ist die ausgelagerte GmbH, die im Besitz der Stadt blieb, also quasi Stadtgrün ausgelagert. Pichler sagt: «Unsere Erfahrungen ohne Laubbläser sind sehr gut. Den Arbeitsanfall zu bewältigen, war kein Problem, wir mussten keine neuen Mitarbeiter einstellen.» Allerdings, räumt er ein, gehörten beispielsweise Sportplätze und Kieswege nicht zu den Bereichen, um die sich die Holding zu kümmern habe. Und in den Parks setze man eigene Fahrzeuge ein, die das Laub aufnehmen. Von einem «Comeback des Laubrechens» kann man also im Falle von Graz nicht sprechen.

Zu den Mitunterzeichnenden des Winterthurer Anti-Laubbläser-Postulats gehören nebst Grünen, SP, EVP, GLP und CVP auch zwei Vertreter der SVP: 42 von 60 Ratsmitgliedern insgesamt.