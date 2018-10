Zwei Firewalls fielen aus

Am 12. September musste die Stadtverwaltung eine IT-Panne vermelden. Für rund 90 Minuten stand alles still, selbst in den Bibliotheken lief nichts mehr. Laut Markus Freuler, dem Leiter der Informatikdienste der Stadt, hat ein Softwarefehler gleich beide Firewalls des Systems beschädigt, sodass sämtlicher Datenverkehr sowie die Festnetz-Telefonie betroffen waren. Trotz dem zeitweisen Ausfall der Firewalls sei das gesamte Netz aber auch während des Ausfalls von aussen geschützt gewesen, versichert Freuler.

Über die im Nachgang getroffenen Massnahmen wollte Freuler nichts sagen. Sie unterlägen aufgrund der Sicherheit der Vertraulichkeit. Grundsätzlich würden die Systeme der Stadt aber seit Jahren sehr stabil laufen. «Die geforderte Verfügbarkeit aller Systeme liegt bei 98 Prozent. In den letzten Jahren konnten wir sie bei über 99,8 Prozent halten.»

Wolle man Pannen wie die aufgetretene mit hoher Sicherheit vermeiden, wäre eine garantierte Verfügbarkeit von 99,9 Prozent nötig, dies sei jedoch mit hohen Kosten verbunden, so Freuler. «Im verantwortungsvollen Umgang mit den Steuergeldern der Stadt scheint es besser und günstiger, sich mit der hohen Verfügbarkeit von 98 Prozent zufrieden zu geben und für Notfälle organisatorische Massnahmen zur Überbrückung zu treffen.» Der Entscheid bezüglich Systemverfügbarkeit liege aber ohnehin bei der Politik. (mif)