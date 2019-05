Zwei Parteien fordern Effizienzprogramm

Es ist meistens schon spät, 21.30 Uhr oder später, die Ratssitzung läuft auf ihr Ende zu, die wichtigen Themen sind längst abgehakt, die Kräfte aufgezehrt und die Diskussionslust ist verflogen. Dann schlägt ihre Stunde: die Stunde der Ladenhüter.

Gemeint sind Interpellationen, die vom Stadtrat schon vor Monaten, ja manchmal sogar vor Jahren beantwortet wurden, deren Behandlung im Rat aber nie stattgefunden hat, weil sie – wegen fehlender Dringlichkeit – immer ganz hinten auf der Traktanden-Liste landeten. Oft wurden diese Vorstösse von den Ereignissen überholt, manchmal von der Gesetzgebung. Einige sind Überreste aus Wahlkämpfen, schnell lanciert, um ein Thema zu besetzen, und ebensoschnell vergessen.

Die Behandlung dieser Interpellationen im Rat ist oft nicht mehr als eine zeitraubende Formalität. Die Fraktionen von EVP und GLP wollen das nun ändern. Sie haben eine parlamentarische Initiative eingereicht, um die Geschäftsordnung des Gemeinderats so zu ändern, dass der Bodensatz der Interpellationen als Sammeltraktandum erledigt werden kann.

Was älter ist als ein Jahr

Weil das als Abbau der parlamentarischen Transparenz verstanden werden kann, haben die Interpellantinnen Barbara Huizinga (EVP) und Katrin Cometta (GLP) eine Reihe von Einschränkungen und Bedingungen aufgestellt. Die wichtigste: Der Vorstoss muss seit mindestens einem Jahr beantwortet sein. Jedes Ratsmitglied hat das Recht mit einer kurzen Begründung einen Vorstoss dem Sammeltraktrum hinzuzufügen ­– oder im Gegenteil zu entfernen.

So sollen nur jene Vorstösse übrig bleiben, an deren Diskussion tatsächlich kein Interesse besteht. Das Sammeltraktandum soll jeweils ohne Diskussion in der letzten oder vorletzten Sitzung des Jahres behandelt werden. Stimmen 31 von 60 Parlamentariern zu, gelten alle Interpellationen als erledigt, ansonsten müssen sie doch einzeln behandelt werden.

Die Interpellantinnen wollen mit ihrem Vorschlag zur Ratseffizienz beitragen, wie sie in der Begründung zu ihrem Vorstoss schreiben. Der Einfluss der Gemeinderatsmitglieder bleibe gewahrt. Trotzdem fiel das Vorhaben bei den Nachbarparteien bisher durch. Ausserhalb der Fraktionen von GLP und EVP hat die Initiative keine Unterstützung gefunden. Nur neun Parlamentarieriennen und Parlamentarier haben die Initiative mitunterschrieben.

20 Stimmen würden reichen

Ganz vom Tisch ist das Vorhaben trotzdem noch nicht. Auf Nachfrage sagt beispielsweise FDP-Gemeinderat Felix Helg, die Initiative sei sehr kurzfristig lanciert worden und den Parteien habe darum die Zeit gefehlt, den Vorschlag zu diskutieren. Der Idee, den Ratsbetrieb effizienter zu gestalten, will sich die FDP nicht verschliessen.

Auch andere Parteien wollen das selbstredend nicht. Aufgeworfen ist indes die Frage, ob das Sammeltraktandum das richtige Mittel ist, um die Parlamentsprozesse zu entschlacken - oder ob der vorgeschlagene Behandlungsmodus den Leerlauf im Gegenteil noch vermehrt.

20 Stimmen als vorläufige Unterstützung braucht die parlamentarische Initiative, dann wird sie weiter verfolgt, die Ratsleitung oder eine Ratskommission muss einen Bericht und einen Antrag ausarbeiten, der dann erneut dem Parlament vorgelegt würde. (Landbote)