Zwei Verhaftungen und eine Lokalschliessung

Während mehreren Stunden kontrollierten Polizisten am Freitagabend in Winterthur rund 200 Personen in 29 Lokalen und Etablissements. Wegen Widerhandlungen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) wurden eine 20-jährige Inderin sowie eine 48-jährige Peruanerin festgenommen, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Sie wurden der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zugeführt. Der Arbeitgeber sowie der Logisgeber werden zur Anzeige gebracht.

In einem Restaurant wurden rund 100 Kilogramm abgelaufenes Fleisch sichergestellt. Bei Nachkontrollen des Lebensmittelinspektorats wurden am Montag weitere verdorbene Lebensmittel gefunden und hygienische Mängel festgestellt. Das Lokal musste sofort geschlossen werden.

Die Kantonspolizei Zürich hat am Freitagabend (26.4.2019) in Gastgewerbebetrieben in Winterthur Kontrollen durchgeführt. Zwei Personen sind festgenommen worden.https://t.co/pWkxaJc9Fu#KantonspolizeiZürich #Sicherheit pic.twitter.com/Sv2ai0E0fC — Kantonspolizei Zürich (@KapoZuerich) 29. April 2019

(far)