Zweites Leben in der Telefonzelle

Die Erfindung des endlosen Regals lässt leider auf sich warten. Deshalb braucht es für heimat­lose Bücher kreative Alternativen zur Altpapiersammlung – wie zum Beispiel die Umsiedlung in eine ehemalige Telefonzelle. Der Verein Lauschig baut diesen Frühling zwei Swisscom-Kabinen zu offenen Bücherschränken um. Jeder kann frei ein Buch mitnehmen oder dalassen. «Mir tut es im Herzen weh, ein Buch wegzuwerfen. Aber die meisten lese ich nicht zweimal», sagt Projektleiterin Ramona Früh. «In der Telefonzelle erhalten überzählige Bücher so ein zweites Leben.»

«Ich werfe nie Bücher weg. Deswegen habe ich, wie viele andere, den ganzen Keller voll.»Evelyne Bösch,

Projektleiterin

Mit dem Projekt möchte der Verein, der sich der Förderung der Literatur verschrieben hat und auch von der Stadt finanziell unterstützt wird, den Zugang zum Lesen vereinfachen. Für die Bibliotheken seien sie damit jedoch nicht Konkurrenz, sondern Ergänzung, erklärt Früh. «Der Vorteil ist, dass das Angebot ­gratis und rund um die Uhr zugänglich ist.»

Schnulzen und Krimis

Die ersten Bücher steuert neben den Vereinsmitgliedern auch die Stadtbibliothek bei. Evelyne Bösch, die zweite Initiantin des Projekts, erwartet einen «guten Mix». «Die Interessen sind unterschiedlich: Sie lesen vielleicht Schnulzen, ich mag Krimis. So ist für jeden etwas dabei.» Das Projekt komme auch Menschen zugute, für die Bücher ein Luxus ist, den sie sich kaum leisten ­können. Bösch findet es irritierend, dass Winterthur als Kulturstadt bisher kein solches Angebot hatte. Erfahrungen aus anderen Städten, wie zum Beispiel ­Solothurn, zeigen nämlich, dass die offenen Bücherregale gut ­genutzt werden.

Ab Juni sollen die beiden Telefonzellen bereit sein. Sie befinden sich an der Ecke Eisweiherstrasse/Unterer Deutweg bei der Kirche Herz Jesu sowie an der Feldstrasse neben dem Restaurant Concordia. Womöglich bleiben sie nicht die einzigen: Bei Erfolg möchte der Verein auch in den anderen Stadtteilen offene Regale schaffen. (Landbote)