Die Brennstoffzellen-Pionierin Hexis erlischt Nach über 20 Jahren Forschung macht Hexis in Hegi dicht. 34 Mitarbeiter müssen gehen. «Wir glauben an die Technologie», heisst es beim Mutterkonzern Viessmann. Doch man sucht einen Industriepartner, der günstiger liefern kann. Michael Graf

34 Mitarbeiter verlieren ihren Job: Hexis-Sitz in Hegi. Foto: M. Dahinden

Hexis-Geschäftsführer Alexander Schuler hat in 22 Jahren bei Hexis viel erlebt: Die Anfangszeiten unter Sulzer. Die Beinahe-Pleite 2006, als Bruno Stefanini die Brennstoffzellen-Sparte in letzter Minute aufkaufte und rettete. Dann 2012 und 2015 der Verkauf in zwei Etappen an die deutsche Gebäudetechnikfirma Viessmann. Doch gestern war für Schuler ein besonders schwerer Tag: Er musste den Mitarbeitenden erklären, dass die Zeit von Hexis diesmal wirklich abgelaufen ist. 34 Beschäftigte sind es in Winterthur, sechs weitere in Konstanz.