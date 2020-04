Die Brücke in der Grüze soll bereits 2025 stehen Der Stadtrat Winterthur überweist dem Gemeinderat die Vorlage zur Querung Grüze. Kosten soll das Projekt 59.4 Millionen Franken, ein Grossteil soll Bund und Kanton zahlen. gvb

So soll die Querung Grüze einst aussehen. Visualisierung: Stadt Winterthur

Der grösste Wert des Bahnhof Grüze ist wohl der historische. Die Perrondächer von Architekt Hans Hilfiker stehen unter Denkmalschutz, sie sind einzigartig in der Schweiz. Ansonsten fehlt vieles am Bahnhof – nicht einmal ans Liniennetz von Stadtbus ist der Bahnhof Grüze angeschlossen.

Diese Dächer sind geschützt. Bild: hd

Das soll sich in den nächsten Jahren ändern, so der Plan des Stadtrates. Er überweist das Projekt zur «Querung Grüze» an den Grossen Gemeinderat. Geplant ist eine Brücke vom Bahnhof Grüze quer über die Geleise bis zum Knoten Talackerstrasse/Sulzerallee, dort soll ein zusätzlicher Bahnhof «Grüze Nord» auf der Linie Frauenfeld – Winterthur entstehen. Damit nicht genug: Der Bahnhof Grüze soll bis 2050 ein S-Bahnangebot haben, das mit dem jetzigen des Hauptbahnhos vergleichbar sei, schreibt die Stadt weiter.

Brücke für den Stadtbus

Die Brücke soll rund 390 Meter lang und 20 Meter breit sein und ist vor allem für den Bus vorgesehen. Man könne sie auch mit dem Velo benutzen, schreibt die Stadt, doch die Rampe sei arg steil. Darum will Winterthur eine zusätzliche Velounterführung bauen. Die Brücke soll bereits 2025 fertig gebaut sein, die Velounterführung ist noch im Planungsstadium.

Über die Brücke muss aber noch die Bevölkerung befinden. Das Projekt kostet knapp 60 Millionen, davon trage aber der Kanton und der Bund den grössten Teil, ist sich der Stadtrat sicher und rechnet mit Nettokosten von rund 5 Millionen Franken.

Das Gebiet Grüze-Neuhegi sei das grösste Entwicklungsgebiet der Stadt und spielt im Projekt «Urbanes Rückgrat» eine tragende Rolle, schreibt die Stadt. Auch der Bahnhof Grüze soll in dieser Langzeitplanung der Stadt eine entscheidende Rolle spielen. 2040 soll er eine verkehrstechnisch und städtebauliche Schlüsselstelle der Stadt sein – wahrscheinlich auch dann noch mit den geschützten Dächern von Hilfiker.