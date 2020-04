Drei Männer nach Schlägerei am Römerfest verurteilt Am Raufhandel war auch ein Mann mit Jahrgang 1937 beteiligt. Mirko Plüss

Die drei Männer haben das Festzelt wohl mit der Arena verwechselt. mas

Am jährlich stattfindenen Römerfest in Oberi kämpften Ende August 2018 Gladiatoren und Schwinger in einer Sandarena – natürlich nur gespielt und zum Vergnügen des Publikums. Doch am Abend eines langen Festtags kam es beim grossen Festzelt zu einem tatsächlichen Kampf. Dies geht aus mehreren Strafbefehlen hervor, welche bei der Winterthurer Staatsanwaltschaft kürzlich rechtskräftig wurden.