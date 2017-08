Angekommen, für's Erste

Seit sechs Jahrenvorläufig hier zu Hause

Nourhane Mustafa kocht für die Kinder in der Kita Chäferfäscht, manchmal zur Abwechslung ein Rezept aus ihrer Heimat, dem Irak. Bild: Nathalie Guinand

Die Irakerin Nourhane Mustafa lebt seit 2011 in der Schweiz. War sie in ihrer Heimat Arabischlehrerin, musste sie in Winterthur beruflich bei null anfangen. In der Kita Chäferfäscht hat sie als Köchin nun eine neue Aufgabe gefunden.

Ihre Geschichte ist eine von vielen. Doch wenn man Nourhane Mustafa gegenübersitzt und ihr zuhört, fährt einem das Schicksal, das sie mit anderen Flüchtlingen teilt, durch Mark und Bein. Vor sechs Jahren ist Nourhane Mustafa (42) mit ihrer Mutter und ihrem Bruder aus der irakischen Stadt Kirkuk in die Schweiz geflüchtet. Sie habe Probleme gekriegt, weil sie ein kurzes Kleid getragen habe, erzählt sie. Mit den Islamisten lasse sich nicht diskutieren. «Ich kann mir nicht vorstellen, in den Irak zurückzukehren.» Die Situation dort habe sich seither nicht verbessert.

Bruder starb in der Schweiz

In der Schweiz wohnte Nourhane Mustafa in den ersten paar Jahren in Asylunterkünften, zuletzt an der Tösstalstrasse in Winterthur. «Meine Mutter, mein Bruder und ich haben uns ein Zimmer geteilt», sagt sie. «Das war sehr schwierig.» Ihr Bruder hatte in der irakischen Armee gedient, er wurde aber inhaftiert, und als man ihn aus dem Gefängnis entliess, war er nicht mehr derselbe. Es war, als wäre er behindert, erzählt Mustafa.

In der Schweiz kam der Bruder schliesslich in ein Heim, Mustafa und ihre Mutter zogen in eine Zweieinhalbzimmerwohnung in Töss. 2015 verstarb der Bruder. Es war für Nourhane Mustafa ein Wendepunkt. Danach habe sie nur noch Deutsch lernen und unbedingt arbeiten wollen.

Was folgte, war nicht wie aus dem Bilderbuch, aber doch eine Integrationsgeschichte: Mithilfe des Hilfswerks Heks fand Mustafa einen Arbeitsplatz in der Winterthurer Kita Chäferfäscht. Dort half sie zwei Jahre lang aus, freiwillig und ohne Lohn. In diesem Jahr wurde endlich eine Stelle frei, und die Kita stellte Mustafa in einem 20-Prozent-Pensum an.

«Meine Mutter braucht mich»

«Ich bin froh um diese Arbeit», sagt sie. Noch lieber würde sie aber 50 Prozent arbeiten, mit dem F-Ausweis habe sie auf dem Arbeitsmarkt aber praktisch keine Chance. Den F-Ausweis haben Migranten, deren Asylgesuch zwar abgelehnt wurde, deren Rückführung aber unzumutbar ist. Sie sind vorläufig aufgenommen. Das Asylgesuch von Nourhane Mustafa wird jedes Jahr neu beurteilt. «Auf diese Unsicherheit, dass mein Aufenthaltsrecht verfallen könnte, wollen sich Arbeitgeber nicht einlassen.»

Die Arbeit in der Kita gefalle ihr gut, sagt Mustafa. Manchmal kocht sie irakische Rezepte, zum Beispiel Dolma (Reis und Fleisch, eingewickelt in Weinblätter) oder Tapsi (Gemüse mit Tomatensauce). Meistens gebe es natürlich Schweizer Gerichte, sagt sie. «Aber wenn ich ab und zu irakisch koche, ist das Essen abwechslungsreicher.»

Ihre Chefin habe ihr beim Deutschlernen sehr geholfen. Und ebenso die Kinder, denn um diese herum habe sie weniger Hemmungen gehabt, das Sprechen zu üben. Unterdessen spricht die Irakerin schon sehr gut Deutsch, doch sie ist noch nicht zufrieden. Irgendwann will sie, die vor ihrer Flucht im Irak Arabisch unterrichtete, einen Dolmetscherkurs machen.

Ihren Ambitionen lässt Mustafa noch keinen freien Lauf. Sie müsse für ihre 80-jährige Mutter sorgen, sagt sie. «Sie braucht mich.» 50 Prozent seien darum das Maximum, das sie derzeit arbeiten könne. Eine Anlehre etwa ist damit keine Option.

Ein einig Volk von Brüdern

In der Schweiz fühlt sich Mustafa unterdessen wohl. «Als ich noch kein Deutsch konnte, war es nicht so einfach», sagt sie. Heute hat sie Freunde, Schweizer und Iraker. Mit ihnen feiert sie zum Beispiel das Neujahrsfest am 21. März. «In Kirkuk gingen wir jeweils alle raus – wirklich alle, niemand blieb zu Hause», erzählt sie. «Und dann waren wir den ganzen Tag zusammen, wir tanzten bis um Mitternacht, manche auch länger.» Hier in der Schweiz treffe man sich jeweils in der Wohnung von irakischen Freunden und feiere, allerdings eher drinnen als draussen. Am Nationalfeiertag der Schweiz gefällt Mustafa, dass er für alle derselbe ist. «Im Irak können sich die Menschen nicht auf einen Feiertag einigen», sagt sie. Die Schiiten, die Sunniten, die Kurden, die Türken – sie feiern je einen eigenen Tag.

Sie würde gerne einmal Freunde in Deutschland und Österreich besuchen, sagt Mustafa. Mit dem F-Ausweis ist es ihr aber nicht erlaubt, die Schweiz zu verlassen. Immerhin: Manchmal schaue sie für ein paar Tage bei einer Freundin im Wallis vorbei. «Sie war meine Nachbarin in Kirkuk», sagt Mustafa. Die Frau lebe mit ihrem Sohn schon seit elf Jahren in der Schweiz, ebenfalls mit einem F-Ausweis. «Ich verstehe nicht, wie der Entscheid zustande kommt, dass jemand einen F- oder einen B-Ausweis erhält», sagt Mustafa. Sie kenne Iraker, die eine ähnliche Geschichte wie sie und einen B-Ausweis hätten, also als Flüchtling anerkannt sind.

Trotz allem wirkt Mustafa zuversichtlich. «Ich glaube immer daran, dass es gut kommt», sagt sie.

«Ich glaube, wenn ich Menschen gut behandle, dann kommt das zurück»

Nour Alabdullah lebt seit dreieinhalb Jahren in der Schweiz. Anfang August hat er die Lehre zum Gebäudetechnikplaner begonnen. Bild: Johanna Bossart

Vor dreieinhalb Jahren wurde es Mohammad Nour Alabdullah in Syrien zu heikel. Er hat sein Studium aufgegeben und ist in die Schweiz geflüchtet. Jetzt macht der 23-Jährige eine Lehre als Gebäudetechnikplaner.

Er lächelt bestimmt dreimal mehr pro Tag als der durchschnittliche Schweizer. Mohammad Nour Alabdullah ist gross, trägt die schwarzen Haare seitlich kurz und oben etwas länger, zur Seite gestrichen, den Bart präzis geschnitten. Sein Gesicht ist freundlich und aufmerksam, sein Deutsch fast fehlerlos.Vor dreieinhalb Jahren, im März 2014, ist er mit seinem Bruder und seiner Mutter in die Schweiz gekommen. Sein Onkel, der schon 25 Jahre hier lebt, konnte Familiennachzug geltend machen. Die ersten Monate ­verbrachten die drei Syrer in Asylunterkünften, nach einem Vierteljahr erhielten sie einenF-Ausweis und zogen um in eine Wohnung in Winterthur.

Vier Jahre Bleiberecht

Hier nahm Alabdullah am städ­tischen Arbeitsintegrationsprojekt Transfer teil. Eineinhalb Tage in der Woche erhielt er zusammen mit anderen vorläufig Aufgenommenen und anerkannten Flüchtlingen Allgemeinbildung und Hilfe beim Schreiben von Bewerbungen. Der heute 23-Jährige hat sich in dieser Zeit verschiedene Berufe angeschaut. Am besten habe ihm die Schnupperlehre als Gebäudetechnikplaner gefallen, erzählt er, die Arbeit mit 3-D-Programmen, aber auch das Team. Nach einer Woche bei der Firma Ahochn habe ihm der Chef angeboten, ihn als Lehrling anzustellen. «Ich freute mich sehr und hatte das Gefühl, damit meinem Ziel etwas nähergekommen zu sein.» Als er dem Migrationsamt seinen Lehrvertrag unterbreiten konnte, garantierte man ihm, dass er mindestens während der vier Lehrjahre in der Schweiz bleiben könne.

Politisch informiert

Alabdullah wohnt unterdessen mit seiner Mutter und seinem Bruder in Zürich. Mit Sorge verfolgt er die Abstimmungsdebatte um die Kürzung der Sozialhilfe für vorläufig Aufgenommene. «Wenn der Kanton diese Änderung durchbringt, nimmt man vielen Flüchtlingen die Chance, sich zu integrieren», sagt er. Er selbst habe enorm von den Deutschkursen und dem Transfer-Programm profitiert, ebenso sein Bruder und seine Mutter.

In Syrien hatte Alabdullah ein Wirtschaftsstudium angefangen, kurz bevor er in die Schweiz floh. Hier war es ihm nicht möglich, direkt an eine Universitätzu gehen. Sein syrisches Maturzeugnis wurde nicht anerkannt und seine Deutschkenntnisse waren vorerst nicht ausreichend. Alabdullahs Traumberuf war einmal Architekt, heute möchte er Ingenieur werden. Vielleicht hole er das mit der Technikerschule und dem Studium einmal nach, sagt er. «Vorerst aber möchte ich meine Lehre machen und als Gebäudetechnikplaner Fuss fassen.»

Keine Rückkehrgedanken

In der Schweiz fühle er sich inzwischen zu Hause, sagt Alabdullah, zumindest ein wenig. Auf die Frage, ob ihm die Schweizer offen begegneten, antwortet er: «Ich glaube, wenn ich Menschen gut behandle, dann kommt das zurück.» Gerne würde er wieder Basketball spielen. In Syrien habe er im Club gespielt und in der Freizeit mit Freunden.

Sein Vater und ein Bruder sind in der Heimatstadt Al Kiswah südlich von Damaskusgeblieben. Sie wollen nicht weg. An die Möglichkeit, nach Syrien zurückzukehren, denkt Alabdullah gar nicht. Die Situation dort sei heute noch schlimmer als damals, als er geflüchtet sei. «Wer weiss, wann dieser Krieg endet.» (Landbote)