Die Schweizer Schule lebt

Es sind gerade schwierige Zeiten für Eltern schulpflichtiger Kinder. Im Homeoffice müssen sie Betreuung und Beruf gleichzeitig schaukeln, und das möglichst im Alleingang. Denn gerade die Grosseltern sind als Hüte-Option tabu. Und auch sonst gilt: Abstand halten. Hinzu kommen die Sorgen - um liebe Menschen, die wirtschaftliche Existenz, vielleicht auch nur die bereits gebuchten Sommerferien.

Lichtblicke gibt es einige in dieser Krise. Eine Welle der Solidarität geht durchs Land. Einer der grössten Aufsteller aber kommt ausgerechnet von einer Institution, die viele Eltern sonst mit Skepsis beäugen: der Schule. Mit wem man auch spricht, die Professionalität und Kreativität, mit der die Lehrerinnen und Lehrer die Schulschliessungen meistern und den Heimunterricht gestalten, überrascht gerade die ganze Schweiz.

Freiräume einer Krise

Ob über digitale Lernplattformen, mit Aufgabenpäckchen, per Mail oder via Telefon, die Wege sind unterschiedlich wie die Lehrerinnen und Lehrer selbst. Aber es finden alle Mittel und Wege, ihre Schülerinnen und Schüler anzuleiten und zu motivieren. Die Umsichtigkeit, die einige Lehrpersonen dabei an den Tag legen, berührt. Das steht im Tagesprogramm der Kinder, sie sollen im Haushalt helfen oder der Grossmutter einen Brief schreiben. Die Schule fällt aus und rückt wie nie in die Mitte der Gesellschaft.

Wo vielleicht doch Lücken in der Bewältigung des Lehrplans entstehen, diese Frage kann, ja muss im Moment im Hintergrund bleiben. Die Covid-19-Epidemie schafft wie jede Krise einen Freiraum, in dem Erwartungshaltungen zurücktreten und sich Solidarität und persönliches Engagement entfalten können. So bedrohlich die Lage ist, für Schule, Kinder und Eltern bietet sich eine einmalige Entwicklungschance.

Der Heimunterricht beschleunigt die Einbindung digitaler Lernhilfen in den Unterricht, die Digitalisierung der Schule. Die Kinder und Jugendlichen lernen Selbstkompetenzen und bekommen eine Ahnung davon, was für das Leben gilt, in der Schule aber notorisch vergessen geht: dass für das Lernen nämlich jeder und jede selbst verantwortlich ist. Die Eltern schliesslich, gerade jene, die nicht wie Helikopter über ihren Kindern kreisen, werden ins Lernen eingebunden und entwickeln eine Vorstellung, was die Schule ausmacht.

Vergessene Stärken

Wie lange das gut gehen kann - wer weiss? Die Schweizer Schule leidet an vielem, an ihrem gesellschaftlichen Integrationsauftrag, am Spardruck, an einer bürokratischen Überfrachtung, an blinden Beurteilungsexzessen, an völlig übertriebenen Erwartungen. Im internationalen Vergleich ist sie in den letzten Jahren zurückgefallen. Die Coronakrise zeichnet nun aber ein anderes Bild, dass die tatsächliche Qualität der Schweizer Schule besser ist als ihr Ruf. Aber auch, was diese Qualität letztlich ausmacht: Gut ausgebildete und engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Freiräume nutzen und den Kindern Vertrauen schenken.