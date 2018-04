Meister des um- oder abgeleiteten Blickes

Peter Schönenberger Still und bescheiden war er; eine unauffällige Gestalt, kein Mann der grossen Worte, jedoch ein begnadeter Fotograf, der mit seiner Kamera festhielt, was andere übersahen. Peter Schönenberger, durch einen tragischen Velounfall aus dem Leben gerissen, hinterlässt eine Lücke – nicht nur in seiner Familie, auch in der Winterthurer Kulturszene.

Peter Schönenberger besass ein unvergleichliches Auges für Details, die auf den ersten Blick belanglos wirken.



Am Lagerplatz 6, wo er ein Fotostudio unterhielt, wird man ihn ebenso vermissen wie im Blumenau-Quartier, wo er zu Fuss oder mit dem Fahrrad unterwegs war. Er achtete sehr darauf, seinen ökologischen Fussabdruck klein zu halten und thematisierte den unsensiblen Umgang des Menschen mit der Natur in seiner Fotografie, ohne jedoch aufdringlich den Zeigefinder zu erheben. Peter Schönenberger besass ein untrügliches Auges für Details, die auf den ersten Blick belanglos wirken, jedoch bei genauer Betrachtung eine bizarre Schönheit enthalten.

So dokumentierte er beispielsweise in seiner Serie «Transit» das teils wildwüchsige, sich selbst überlassene, teils von Menschen Hand verwüstete Terrain im Geviert der Tangentialstrassen der italienischen A1 im Raum Mailand. Bereiche des urbanen Lebensraumes, die sich im toten Winkel des allgemeinen Interesses befinden, entdeckte er übrigens auch in Winterthur.

Peter Schönenberger machte seine erste Ausbildung als Maschinenzeichner. 1988 begann er an der Schule für Gestaltung in Zürich ein fünfjähriges Fotostudium, dem eine zweijährige, intensive wie auch lehrreiche Assistenzzeit folgte. 1995 wagte Peter Schönenberger in die Selbständigkeit und brachte seine Berufung zur Entfaltung. Neben seinem freien Schaffen nahm er Auftragsarbeiten von namhaften Institutionen, Firmen und Zeitschriften an.

Seine Referenzenliste lässt sich sehen. Sein wohl bekanntestes Projekt ist die rund dreieinhalb Jahre dauernde Dokumentation der Umgestaltung des Sulzer-Areals Stadt Mitte, das mit der Eröffnung des Superblocks im Mai 2015 seinen Abschluss fand.

