Sie wirten auch ohne Gäste weiter Seit Dienstag sind die Beizen dicht. Während manche Wirte ihre letzten Vorräte verarbeiteten und verschenkten, legten andere mit einem Lieferservice los. Delia Bachmann

Seit Mittwoch bietet Roland König durch den Hintereingang der Al-Giardino-Küche nun Mittagsmenüs zum Mitnehmen an. Madeleine Schoder

Am Freitag hängten sich Gastronomen noch Regeln ins Fenster, die am Montag bereits wieder überholt waren. Am Wirtesonntag rief der Bundesrat den nationalen Notstand aus. Wer noch offen hatte, musste bis Mitternacht schliessen. «Viele haben schon vermutet, dass es so kommt und am Wochenende weniger bestellt», sagt Thomas Wolf, Präsident von Gastro Winterthur.