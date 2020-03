Stadt leistet erste Hilfe für die Wirtschaft Nach Bund und Kanton hat nun auch die Stadt mit vier Sofortmassnahmen ein Erste-Hilfe-Paket für die Wirtschaft geschnürt. Delia Bachmann

Das Schloss Wülflingen muss dieses Jahr zwei Akontozahlungen weniger leisten. Melanie Duchene

Die meisten Läden mussten schliessen, etliche Firmen meldeten Kurzarbeit an und viele Selbstständige stehen von einem Tag auf den anderen ohne Einkommen da. Nach Bund und Kanton hat nun auch der Stadtrat vier Sofortmassnahmen beschlossen, um die lokale Wirtschaft zu entlasten.

So verfügte der Stadtrat am Montag einen Mahnstopp, der bis Ende Juli gilt. Wer also bei der Stadt in der Kreide steht, muss seine Schuld erst im Sommer begleichen. Auch die zweite Massnahme zielt darauf ab, dass die Unternehmen flüssig bleiben: Die Stadt Winterthur will Rechnungen ihrerseits möglichst schnell bezahlen.