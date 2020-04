Über 50 Personen am KSW positiv getestet Weiter steigende Coronavirus-Fallzahlen am Kantonsspital Winterthur. Sechs Personen werden stationär betreut. Thomas Münzel

Am KSW wurden über 50 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. elo

Am 4. März hatte das KSW den ersten Coronavirus-Fall bestätigt. Chefarzt Urs Karrer zeigte sich damals in einem Interview gegenüber dem «Landboten» überzeugt, «dass in den kommenden Wochen die Zahl der Corona-Fälle stark zunehmen wird». Er sollte recht behalten. Nur rund drei Wochen später haben positive Fälle längst keinen Seltenheitswert mehr. Bis am Montag wurden am KSW bisher 998 Verdachtsfälle abgeklärt, wovon 51 Personen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die meisten von ihnen zeigen jedoch nur leichte Symptome und befinden sich deshalb zuhause in Quarantäne. Doch es gibt auch andere, denen es weniger gut geht. Nach Auskunft von Ariella Jucker, Leiterin Organisationsentwicklung am KSW, werden derzeit sechs Corona-Patienten stationär betreut. Bis jetzt musste allerdings noch keine Person auf die Intensivstation verlegt werden. «Das KSW verfügt derzeit über genügend Kapazitäten, um alle Patienten optimal zu versorgen», betont Jucker