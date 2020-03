Winterthurer fühlen sich sicher – wollen aber mehr Polizei Die Stadtkreise Altstadt und Töss sind laut einer Umfrage der ZHAW die, gefühlt, gefährlichsten der Stadt Winterthur. gvb

Bitte mehr davon: Die Winterthurer Bevölkerung will mehr Velokontrolle durch die Polizei. mad

Die Winterthurerinnen und Winterthurer sind zufrieden mit der Arbeit der Stadtpolizei und der allgemeinen, gefühlten, Sicherheit in Winterthur. Zu diesem Schluss kommt die Stadt nach einer Studie der ZHAW, die die Stadt selber in Auftrag gegeben hatte.

Aber die Studie zeigt auch, dass 45% der Befragten der Meinung sind, dass gewisse Stadtkreise unsicher seien. Allen voran werden die Altstadt und Töss genannt. In der Nacht wird dieses Gefühl noch verstärkt. So geben 62% an, sich am Hauptbahnhof und im Stadtpark in der Nacht unwohl zu fühlen. Als sicher hingegen werden Veltheim und Seen empfunden, heisst es weiter.

Mehr Polizeipräsenz

Die Bevölkerung wünscht sich laut Studie zum Einen mehr uniformierte Präsenz der Polizei. Zum Anderen aber auch mehr Schutz vor Velofahrenden. 19% wünschten sich mehr Kontrollen und Konsequenzen für Velorowdys.