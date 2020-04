ZHAW-Studenten helfen den Spitälern Für Andreas Gerber-Grote, Direktor des Departements Gesundheit an der ZHAW in Winterthur, ist klar, dass seine Studenten in der aktuellen Krise den Gesundheitseinrichtungen unter die Arme greifen müssen. Thomas Münzel

Andreas Gerber-Grote will ZHAW-Studierende als Unterstützung in die Spitäler schicken. Archiv

Aufgrund der Corona-Krise wollen die Zürcher Bildungszentren für Gesundheitsberufe insbesondere den Spitälern unter die Arme greifen. Welchen Beitrag leistet das Departement Gesundheit der ZHAW?

Andreas Gerber-Grote:Wir möchten die Spitäler und Betriebe in dieser ausserordentlichen Situation selbstverständlich unterstützen. Es gibt sehr viele Studierende, die helfen möchten. Das Departement Gesundheit der ZHAW ist am Koordinationsstab «Einsatz Zürcher Gesundheitsschulen KEZG» beteiligt. Wir koordinieren die Einsätze unserer Studierenden der Pflege, der Ergo- und Physiotherapie, der Hebammen und auch der Gesundheitsförderung und Prävention, die sich in einem Theoriesemester befinden. Studierende, die bereits in Institutionen des Gesundheitswesens angestellt sind oder sich in einem Praktikum befinden, bleiben bei diesen Betrieben im Einsatz.