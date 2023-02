ÖV in der Region – Winterthurer AL-Kantonsrat will mehr Postautos auf dem Land Damit mehr Leute vom Auto auf den ÖV umsteigen, verlangt Kantonsrat Manuel Sahli häufiger fahrende Busse in ländlichen Gegenden. Doch der Regierungsrat winkt ab. Markus Brupbacher

Das Postauto auf der Linie 615 vom Bahnhof Rickenbach-Attikon nach Altikon im Thurtal fährt nicht durchgehend jede halbe Stunde. Foto: Moritz Hager

Wer auf dem Land ausserhalb der Stosszeiten mit dem Postauto unterwegs ist, der kann schon mal ganz allein herumchauffiert werden – wie in einem privaten Taxi. Dass auf ländlichen Busverbindungen in den Randzeiten teils sehr wenig Leute unterwegs sind, das schreibt auch der Regierungsrat in seiner jetzt veröffentlichten Antwort auf eine parlamentarische Anfrage. Diese stammt von Kantonsrat Manuel Sahli (AL, Winterthur) und trägt den Titel «Halbstundentakt für Busverbindungen auf dem Land».