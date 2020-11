Corona-Tests in Winterthur – Winterthurer Apotheker fühlen sich vom Bundesrat überrumpelt Der Bundesrat erklärte letzte Woche, dass Apotheken ab Montag Corona-Schnelltests anbieten dürfen. Ganz so schnell wird das aber nicht geschehen. Thomas Münzel

Die Top-Pharm-Apotheke im Zentrum Regensdorf ist aktuell eine von vier Apotheken im Kanton Zürich, die aufgrund eines Pilotversuchs Corona-Tests anbieten. Zwar wollen auch Winterthurer Apotheken solche Tests durchführen, ihnen stehen aber vorerst noch einige Hürden im Weg. Foto: Francisco Carrascosa

Eigentlich wären ab Montag in der Schweiz Corona-Schnelltests zugelassen. Auch in den Apotheken. So verkündete es zumindest noch letzte Woche der Bundesrat. Doch jetzt zeigt sich: Die Ankündigung kam für die meisten Apothekerinnen und Apotheker viel zu kurzfristig. Sie fühlen sich vom Bund überrumpelt. Denn das Personal in den Apotheken, das bisher keine Nasen- und Rachenabstriche durchgeführt hat, muss zuerst noch geschult werden. Zudem drängen sich neue Fragen zum Schutzkonzept und zur Logistik auf. Und: Dem Schnelltest fehlt die Bewilligung durch die Kantone. Kein Wunder, dass sich die Lancierung von Schnelltests auch in den Winterthurer Apotheken verzögert.