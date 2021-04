Jasin Ferati startet in Imola – Winterthurer begegnet den Formel-1-Stars Imola hat an diesem Wochenende nicht nur die Formel 1 zu Gast: Zum Rahmenprogramm des Grand Prix gehören die beiden ersten Rennen der neuen Formula Regional by Alpine mit dem 17-jährigen Winterthurer Jasin Ferati. Peter Lattmann

Jasin Ferati am Steuer seiner 270 PS starken Formel-3-Maschine. PD

«Schon extrem cool» findet es Jasin Ferati, dass er bei seinem Debüt in der Formel 3 am gleichen Ort und am gleichen Tag wie Lewis Hamilton, Jos Verstappen und alle anderen Formel-1-Stars an den Start gehen darf. «Zusätzlichen Druck oder eine grössere Nervosität spüre ich aber nicht. Das Nebeneinander im Paddock mit den Grossen ist ein weiterer Motivationsschub, um am ganzen Wochenende eine optimale Leistung anzustreben», meint der Winterthurer.

Lebensmittelvergiftung eingefangen

An sechs gemeinsamen Testtagen konnten sich die Piloten mit ihren Fahrzeugen vertraut machen. Feratis Vorbereitung ist dabei empfindlich gestört worden: Nach den Tests in Spanien fing er eine Lebensmittelvergiftung ein. «Der erste Testtag in Barcelona war nicht sehr gut. Im letzten Moment konnte ich das Blatt noch wenden und Anschluss im Mittelfeld finden», blickt er zurück. «Mit der Bestätigung in Frankreich hat es dann leider nicht geklappt, die Magenvergiftung zerstörte mich. Am ersten Tag konnte ich das Hotelzimmer nur ganz kurz verlassen. Am Tag darauf war ich noch so schwach, dass ich nur mit viele Mühe 25 Runden absolvieren konnte. Für den damaligen Gesundheitszustand waren einige Runden aber gar nicht schlecht. Dass ich mich trotzdem steigern konnte und mich in der Zwischenzeit gut erholt habe, stimmt mich zuversichtlich für den Saisonauftakt.»

Der 17-Jährige, der im italienischen Team Monolite Motorsport debütiert, ist guter Dinge nach Imola gereist. «Die ersten Tests im famosen Autodromo Enzo e Dino Ferrari sind gut verlaufen. Ich konnte mich konstant verbessern und dank den immer besseren Rundenzeiten ist auch das Selbstvertrauen gewachsen. Ein gelungener Auftakt», sagt der talentierte Winterthurer.

Kein Einzelfall

Die direkte Begegnung an diesem Wochenende mit der Formel 1 wird für Ferati kein Einzelfall bleiben. Das Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA) ist auch bei den Grossen Preisen von Spanien und Monaco Teil des Programms.

Die Fusion des Formel Renault Europcups mit der Formula Regionale hat ihre Wirkung nicht verfehlt: Zwölf Teams mit 33 Fahrern aus 17 Nationen stehen auf der Startliste der neuen Meisterschaft, in der im Premierenjahr 20 Rennen auf Formel-1-Strecken geplant sind.

In seinem neuen Outfit ist Jasin Ferati bereit für die kommende Saison. PD

