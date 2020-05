Reisebüros in der Corona-Krise – Winterthurer buchen wieder Ferienreisen ins Ausland Die Lage auf dem Reisemarkt bleibt unsicher. Ungeachtet dessen werden bereits wieder Reise-Arrangements für die Sommer- und Herbstferien gebucht. Thomas Münzel

Ein Strand auf Kreta: Manche Winterthurerinnen und Winterthurer haben für den Herbst bereits wieder einen Flug zu einer Badedestination gebucht. Doch ob die Reise tatsächlich durchgeführt werden kann, bleibt vorerst ungewiss. Moritz Hager

Die arg gebeutelte Reisebranche glaubte in dieser Woche nicht richtig zu hören. Als das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) der Bevölkerung riet, «Auslandsreisen erst für 2021 zu planen», löste dies einen Sturm der Entrüstung aus. Prompt krebste das Seco zurück – und entschuldigte sich umgehend bei den Reiseunternehmen. Die Äusserung sei «keineswegs als offizielle Empfehlung gedacht», hiess es. Definitive Aussagen zur Wiederaufnahme des internationalen Tourismus seien derzeit so oder so enorm schwierig, meinte das Seco. Und: Man arbeite momentan intensiv «an einer Lösung für die Reisebürobranche».