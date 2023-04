Stadt verkauft Gelenkbusse – Winterthurer Busse fahren in Moldawien weiter Stadtbus Winterthur verkauft zehn «Trollino 18»-Gelenktrolleybusse an die Moldawische Hauptstadt Chisinau.

Die «Trollino 18»-Gelenktrolleybusse wurden auf Winterthurs Strassen seit 2005 eingesetzt. Foto: bildbus.de

Zehn Gelenkbusse, die in den letzten 18 Jahren in Winterthur unterwegs waren, werden künftig auf den Strassen der Moldawischen Hauptstadt Chisinau eingesetzt. Wie Stadtbus Winterthur am Montag mitteilt, haben sechs Fahrzeuge das Busdepot Grüzefeld bereits in Richtung Moldawien verlassen. Die restlichen vier Busse verlassen Winterthur in den kommenden Tagen ebenfalls.

Gekauft hat die Busse die Betreiberfirma des öffentlichen Nahverkehrs der moldawischen Hauptstadt Chisinau, Regia Transport Electric. Der Transport, für welchen die Käuferin zuständig ist, erfolgt per Tieflader-Sattelschlepper auf der Strasse. Nach einer Neulackierung sollen die Fahrzeuge bereits in wenigen Wochen in Betrieb sein.

Die zehn Trollino-Gelenktrolleybusse des polnischen Herstellers Solaris waren während rund 18 Jahren auf Winterthurs Strassen unterwegs. In dieser Zeit legten die 18 Meter langen Busse jeweils rund eine Million Kilometer zurück. Gekauft hatte Stadtbus Winterthur die Fahrzeuge im Jahr 2004 für rund 9 Millionen Franken. Die Inbetriebnahme erfolgte ab dem Frühling 2005. Im Dezember 2022 ersetzte Stadtbus Winterthur die Trolleybusse unter anderem durch die neuen Doppelgelenktrolleybusse der Firma Hess.

Weiterverkauf ist nicht aussergewöhnlich.

Stadtbus Winterthur schrieb 2021 rund zwei Dutzend mögliche Interessenten für die Busse an. Nach einer sorgfältigen Bewertung der Angebote erhielt schliesslich Regia Transport Electric den Zuschlag. Vertreter des lokalen ÖV-Betreibers hatten sich vor dem Kauf vor Ort in Winterthur selbst ein Bild vom Zustand der Fahrzeuge gemacht und waren sehr zufrieden.

Der Weiterverkauf von Fahrzeugen, die aufgrund der Erneuerung der Flotte nicht mehr in Winterthur im Einsatz stehen, sei nichts Aussergewöhnliches, heisst es in der Medienmitteilung. Stadtbus Winterthur verkaufe regelmässig Fahrzeuge an spezialisierte Händler oder auch Betreiberinnen von Nahverkehrsangeboten. So kamen beispielsweise letzten Monat zwei Dieselbusse in die Ukraine. Oder 2006 übernahm die rumänische Stadt Baia Mare acht Trolleybusse. Und in den frühen 2000er-Jahren standen Winterthurer Busse in der bulgarischen Stadt Burgas im Einsatz.

mst

Fehler gefunden?Jetzt melden.