Olympia-Rennen im BMX – Winterthurer David Graf scheitert im Halbfinal Im BMX-Rennen an den Olympischen Spielen in Tokio sind in der Nacht auf Freitag sowohl der Winterthurer David Graf als auch die Waadtländerin Zoé Claessens im Halbfinal ausgeschieden. red

Rang 5 nach drei Läufen im Halbfinal: Für den Winterthurer BMX-Fahrer David Graf sind die Olympischen Spiele zu Ende. Foto: Keystone

Schon der Beginn war alles andere als optimal: Mit Laubbläser und Wischmob wurden grosse Pfützen auf der BMX-Strecke beseitigt, der Start der Halbfinalläufe nach hinten verschoben. Auf der nassen und äusserst anspruchsvollen, weil sehr langen Strecke, hatten sowohl David Graf als auch Zoé Claessens zu kämpfen. Am Ende scheitern beide nach den den drei Halbfinalrennen. Der Winterthurer klassiert sich in seinem Heat nach einem 6., 7. und 5. Rang auf Position 5 – nur die ersten vier Fahrer ziehen in den Final ein.

«Fünf Jahre lang gehst du jeden Tag auf die BMX-Piste und dann fährst du so scheisse wie jetzt.» David Graf, BMX-Fahrer

Graf fehlten nach dem bitteren Ausscheiden im Halbfinal die Worte. Dem 31-Jährigen kommen nach dem verpatzten Wettkampf sogar die Tränen. «Fünf Jahre lang gehst du jeden Tag auf die BMX-Piste und dann fährst du so scheisse wie jetzt», wurde er von «20 Minuten» zitiert. «Es hätte eigentlich alles gepasst», meinte der künftige National-Coach nach seinem vorletzten Karriere-Rennen. «Im Training habe ich 1500 Starts gemacht, die alle sehr gut oder zumindest ok waren, dann kommst du hierher und es klappt von Anfang an nicht richtig.» Und dann kam auch noch Pech hinzu: Im zweiten Lauf platzte beim Weltmeister im Pumptrack von 2018 ein Reifen: «Ich hatte noch nie in meinem Leben in einem Rennen einen Platten», sagte Graf.

Claessens wird im dritten und letzten Rennen zwar 2., weil sie allerdings zuvor einen 7. und 8. Rang zu Buche stehen hatte, bleibt ihr nur der 7. Platz in ihrem Halbfinalfeld.

Schwere Stürze überschatten Rennen

Zwei schwere Stürze haben die BMX-Rennen jedoch überschattet. In den Halbfinal-Läufen verletzten sich Rio-Olympiasieger Connor Fields aus den USA und die Australierin Saya Sakakibara offenbar schwerer, beide mussten mit einer Trage weggebracht werden.

Fields, der zu den Stars der Szene gehört, kam in seinem dritten Halbfinal-Lauf im Ariake Urban Sports Park kurz nach dem Start zu Fall. Der Franzose Sylvain André und Twan van Gendt aus den Niederlanden konnten nicht mehr ausweichen und krachten in Fields hinein. Zum Final trat der 28 Jahre alte Fields nicht mehr an. Den Olympiasieg sicherte sich der Niederländer Niek Kimmann, der vor einigen Tagen beim Training heftig mit einem Streckenposten kollidiert war.

Bei Sakakibara kam es im Zweikampf an der Spitze mit der Amerikanerin Alise Willoughby zum Sturz. Willoughby konnte noch weiterfahren, verpasste aber den Einzug ins Finale. Dort triumphierte die Britin Bethany Shriever.

