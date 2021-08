Elektromobilität made in Winterthur – Winterthurer Elektrolastwagen bricht Weltrekord Ein E-LKW der Winterthurer Marke Futuricum hat ohne Zwischenladung eine Strecke von 1099 Kilometern zurückgelegt. Das ist ein neuer Weltrekord.

Der Elektrolastwagen unterwegs in der Nähe von Hannover auf der 2,8 Kilometer langen Teststrecke vom Reifenhersteller Continental. Foto: pd

23 Stunden war der E-LKW der Winterthurer Marke Futuricum auf der 2,8 Kilometer langen Teststrecke in der Nähe von Hannover unterwegs. Dann war es geschafft und der Weltrekord für die längste zurückgelegte Strecke mit einem Elektrolastwagen war mit 1099 Kilometern geknackt – ohne die Batterie zwischendurch aufzuladen.

Am Rekord beteiligt waren der Express- und Paketdienstleister DPD Schweiz, Futuricum und der Reifenhersteller Continental. Hinter Futuricum steht das Winterthurer Unternehmen Designwerk Products. Für den Rekord hat Futuricum einen Volvo-Truck auf Elektroantrieb umgerüstet. «Mit einer Kapazität von 680 Kilowattstunden hatte der Truck die grösste LKW-Batterie Europas an Bord», lässt sich Adrian Melliger, Geschäftsführer der Designwerk Products AG, in einer Medienmitteilung vom Dienstag zitieren.

Zwei Fahrer waren in Schichten von 4,5 Stunden mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 50 km/h unterwegs. Das entspricht laut Mitteilung einem realistischen Durchschnittswert im alltäglichen Einsatz.

pag

