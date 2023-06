Gymnasium in Winterthur – Winterthurer Kantons­schulen müssen 119-jährige Tradition beenden Der Regierungsrat und eine Gymnasialreform zwingen die Kanti Rychenberg zu zwei schmerzhaften Schritten: dem Ende der 40-Minuten-Lektion und einer Kürzung beim Latein. Michael Graf

Elitenschmieden mit 40-Minuten-Takt: Die Kantonsschulen Rychenberg (links) und im Lee. Foto: Madeleine Schoder

119 Jahre lang war an der Kantonsschule im Lee und später auch am benachbarten Rychenberg auf eine Sache Verlass: Egal wie langweilig die Franz- oder Geografielektion, nach 40 Minuten kommt der erlösende Gong. Während der Rest des Kantons und der Stadt längst im 45-Minuten-Takt tickt, beharrten die zwei Gymnasien am Winterthurer Sonnenhügel selbstbewusst auf der 40-Minuten-Lektion. Wer schneller kapiert, braucht halt weniger Zeit.