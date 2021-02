5G in Winterthur – Winterthurer Mobilfunkgegner vor Gericht erfolgreich Zwei Gerichte heissen Rekurse von Winterthurer 5G-Gegnern teilweise gut. Diese wittern einen Durchbruch – und wollen weitere Antennenprojekte anfechten. Sie glauben: «Das Urteil hat nationale Ausstrahlung.» Michael Graf

Auf dem Dach des Technoparks plante die Swisscom eine 5G-Antenne neuester Art – doch das Verwaltungsgericht pfiff sie zurück. Foto: Madeleine Schoder

Gleich eine doppelte Erfolgsmeldung verkündeten die zwei Vereine «Ohne 5G» und «Stopp 5G in Winterthur» am Mittwoch. In Seen hatte das Baurekursgericht am 4. Februar einen Rekurs des Vereins Ohne 5G gegen eine Antenne an der Wingertlistrasse 9 teilweise gutgeheissen. Der Verein hatte Berechnungen vorgelegt, wonach in einem Wohnhaus an der Wurmbühlstrasse der Grenzwert überschritten werden könnte. «Nicht unplausibel», fand das Gericht. Salt muss nachbessern und ein neues Gesuch einreichen.

Der zweite Fall ist potenziell noch brisanter. «Eine Bombe!», glaubt Dominik Krämer, Präsident des Vereins Stopp 5G in Winterthur. Er hatte, zusammen mit seiner Frau und Vizepräsidentin Susanna Siegrist, im Januar 2020 Rekurs gegen zwei Projekte der Swisscom eingereicht, eins auf dem Technopark, das andere auf dem Swissmem-Gebäude. Als Bewohner des Brühlbergquartiers war er in beiden Fällen rekursberechtigt. Vor Baurekursgericht blitzte er zwar ab, doch die zweite Instanz, das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, hiess Krämers Rekurs am 15. Januar teilweise gut.