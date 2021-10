Fussball 1. Liga – Winterthurer Nachwuchs kann noch siegen Nach sechs Niederlagen in Folge gewann die U21 des FCW mal wieder.

Mit einem 3:0 beim Team Ticino tat sie einen ersten Schritt weg vom Tabellenende. red

Dosunmu Boluwatife sorgte per Kopfball für die frühe FCW-Führung. Foto: Dieter Meierhans

Zum Saisonstart war die U21 des FCW in Thalwil früh in Führung gegangen und hatte 6:1 gewonnen. Es folgten sechs Matches, in denen sie stets in Rückstand geriet und dann auch verlor. Diesmal, im ersten «Sechspunkte-Spiel» gegen den ebenfalls am Tabellenende stehenden Nachwuchs des FC Lugano, offiziell Team Ticino U21, war es anders. Die Winterthurer begannen nicht nur entschlossen und gut, sondern auch gleich mit einem Tor. Das war, schon in der 7. Minute, die Konsequenz eines Standards. Dosunmu Boluwatife, ein körperlich starker Jüngling, köpfte eine Flanke Arlind Dakajs ins Tor. Es war, am Tag vor seinem 18. Geburtstag, der zweite Match «Bolus», der von GC gekommen ist. Und es war sein erster über 90 Minuten.