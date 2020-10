Ambulanz-Standort in Andelfingen – Winterthurer Rettungsdienst verkürzt Anfahrtsweg ins Weinland Um rascher vor Ort sein zu können, ist im Andelfinger Industriegebiet ein zusätzlicher Standort für den Rettungsdienst aus Winterthur geplant. Markus Brupbacher

Fahrzeuge des Rettungsdienstes des Kantonsspitals Winterthur (KSW). Foto: Marc Dahinden

Gut eine Viertelstunde dauert die Fahrt mit dem Privatauto vom Kantonsspital Winterthur (KSW) nach Andelfingen. Der Rettungsdienst ist da natürlich schneller – aber im Notfall sind das lange Minuten.

Um den Anfahrtsweg ins Weinland zu verkürzen, soll es im Feuerwehrgebäude im Andelfinger Industriegebiet im Bilg einen zusätzlichen Standort geben. Dies schreibt die Gemeinde Kleinandelfingen im aktuellen Mitteilungsblatt. Das Gebäude biete eine gute Anbindung an die Hauptverkehrsachsen.

Den neuen Standort hat der Rettungsdienst Winterthur in Zusammenarbeit mit dem Feuerwehrzweckverband Andelfingen und Umgebung geprüft. Zu diesem Verband gehören die sechs Gemeinden Adlikon, Andelfingen, Henggart, Humlikon, Kleinandelfingen und Thalheim an der Thur. Die nötigen Umbauarbeiten am Feuerwehrgebäude in Andelfingen kosten 160’000 Franken.