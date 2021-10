Technische Innovation aus Winterthur – Winterthurer Rollstuhl-Start-up bringt «Löwen» zum Staunen In der TV-Sendung «Die Höhle der Löwen» stellte das Start-up Scewo seinen treppensteigenden Rollstuhl vor. Es forderte fünf Millionen Euro – und schockte damit die Investoren. Tamara Stalder

Die Rekordsumme schockie rt die Löwen. Dagmar Wöhrl ist sprachlos. Screenshot: Die Höhle der Löwen Vor staunenden Investoren präsentiert Scewo in der VOX-Sendung «Die Höhle der Löwen» seinen treppensteigenden Elektrorolls tuhl. Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer Die Löwen (v.l.) Carsten Maschmeyer, Georg Kofler, Nico Rosberg, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel. Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer 1 / 6

«Wow!», «Puh ...!», «Was?!»: So baff wie am Montagabend hat man die abgebrühten Start-up-Investoren der deutschen TV-Sendung «Die Höhle der Löwen» selten gesehen. Da legte ein junges Unternehmer-Trio aus Winterthur einen äusserst selbstbewussten Auftritt auf einer grossen TV-Bühne hin und verlangte gleich fünf Millionen Euro für zehn Prozent der Firmenanteile. Ein auf 50 Millionen Euro Wert geschätztes Start-up? Das hatte es in neun Staffeln zuvor noch nie gegeben. Während der Präsentation des «Bro» wurden die Augen immer grösser. Der Rollstuhl, der Treppe steigen kann, hat alle fünf Löwen schwer beeindruckt. Dahinter steht das Gründer-Trio von Scewo: Bernhard Winter, Thomas Gemperle und Pascal Buholzer.