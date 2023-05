Schwingfeste an Pfingsten – Winterthurer Schwinger heimsen Auszeichnungen ein Die Athleten des Schwingklubs Winterthur haben über Pfingsten an diversen Wettkämpfen erfolgreich abgeschnitten. Stephanie Lanter

Janos Bachmann (links) gewann am Bruderschwinget und am Morgartenschwinget eine Auszeichnung. Foto: Stephanie Lanter

Bei endlich warmem, aber leicht windigem Wetter fand am Pfingstmontag das Bruederschwinget ob Bachenbülach statt. Es traten je sechs Aktive und Jungschwinger des Schwingklubs Winterthur an. Der Humliker Philipp Lehmann, der letztjährige Sieger des Bruederschwingets, stand nach drei gewonnenen Kämpfen zuoberst in der Rangliste. Allerdings liess er sich im vierten und fünften Gang auf den Rücken legen. Den letzten Kampf des Tages gewann er so überzeugend, dass er die Maximalnote 10 erhielt. Mit 57,00 Punkten erreichte er den 4. Schlussrang.

Auch Janos Bachmanns Notenblatt konnte sich sehen lassen. Zwar startete der Wildberger mit einem Remis, doch holte er sich gleich darauf zwei Siege. Die vierte Begegnung verlor er. Mit dem Sieg im fünften und der Niederlage im sechsten Gang schaffte er es mit 55,50 Punkten auf Rang 9a inklusive Auszeichnung.

Der Sennenschwinger Andri Anliker erkämpfte sich gleich zu Beginn eine glatte 10. Nach zwei Niederlagen hielt ihn nichts mehr auf und für die folgenden zwei Siege holte er sich wieder je 10 Punkte ab. Nach einer weiteren Niederlage reichte es ihm zu 55,50 Punkten auf Rang 9b, womit auch er sich die begehrte Auszeichnung sicherte.

Am Pfingstsamstag hatte der Schwingklub Aegerital das 63. Morgartenschwinget durchgeführt. Bereits von diesem Wettkampf hatten Philipp Lehmann und Janos Bachmann die Auszeichnung mit nach Hause genommen. Bachmann liess sich die glatte 10 im ersten Gang nicht nehmen, musste sich aber im zweiten Gang von Tagessieger Noe Van Messel geschlagen geben. Auch die dritte Begegnung endete nicht zugunsten des Neukranzers. Nach dem Mittag trumpfte er aber auf, die letzten beiden Gänge gewann er sogar mit der Höchstnote. Mit dieser Leistung erreichte er 56,75 Punkte und Rang 4c.

Lehmann startete mit einem Unentschieden. Danach musste er sich geschlagen geben. Die nächsten zwei Kontrahenten waren nicht wirkliche Gegner für ihn, er liess beide am Sägemehl schnuppern. Allerdings musste auch er sich in der fünften Begegnung geschlagen geben. Seinen letzten Kampf konnte aber wieder so überzeugend gewinnen, dass er die Maximalnote bekam. Mit 55,75 Punkten erkämpfte er sich Rang 8d.

Ein Glarner Kranz

Drei Winterthurer nahmen am Pfingstmontag am Glarner-Bündner Kantonalschwingfest in Elm teil. Beda Arztmann wurde gleich zu Beginn der Thurgauer Eidgenosse Stefan Burkhalter eingeteilt, mit dem er den ersten Kampf stellte. Der zweite Gang ging verloren. Niemand hätte gedacht, wie grossartig es für den Ossinger Turnerschwinger weitergehen würde: Arztmann holte sich viermal hintereinander den Sieg mit der Maximalnote und durfte sich so den Glarner Kranz auf Rang 3b überreichen lassen. Dem Tösstaler Patrick Rüegg reichte es nicht für den Kranz, er belegte Rang 14e. Karim Leuppi schloss auf Rang 16b ab.

Fehler gefunden?Jetzt melden.