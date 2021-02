EHCW schlägt GCK Lions – Winterthurer sind die bissigeren Löwen Der EHCW beendet eine Serie von 13 Niederlagen mit einem 5:3-Sieg gegen die GCK Lions. Das Resultat war hoch verdient. Urs Kindhauser

Silvan Hess (vorne) jubelt nach seinem Tor zum 5:2. Foto: Enzo Lopardo

13 Spiele sind im Eishockey schnell vorbei. Und doch hats gefühlt eine Ewigkeit gedauert, bis der EHCW wieder einmal gewinnen konnte. Den 4:3-Sieg gegen Visp nach Penaltyschiessen realisierten die Winterthurer am 23. Dezember. Mit einem hoch verdienten 5:3 gegen die GCK Lions brachen sie den Bann. Joel Steinauer, Jari Allevi, Fabio Arnold, Kevin Bozon und Silvan Hess waren die Torschützen des EHCW. Tim Wieser zeichnete sich mit drei Assists aus. Es waren also die «Routiniers» im Team, die brachten, was sie in so einem Match gegen ein anderes Team aus dem hinteren Tabellendrittel bringen müssen. Weil das nicht immer der Fall gewesen ist, sind vergleichbare Partien in den letzten Wochen verloren gegangen.