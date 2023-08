BMX-Fahrer Filib Steiner – Winterthurer sprintet überlegen zu WM-Gold Winterthur hat wie im Vorjahr einen Weltmeister im BMX: Filib Steiner erobert Gold in der U-23-Kategorie. Weniger gut lief es Simon Marquart, dem Titelverteidiger bei der Elite. Urs Stanger

Die Konkurrenz hatte das Nachsehen: Der Winterthurer Filib Steiner fährt an der BMX-WM in Glasgow souverän zum Titel bei den U-23. Tim Goode (Keystone)

Mit Jahrgang 2004 gehörte Filib Steiner in Glasgow zu den jüngsten Fahrern im WM-Feld der U-23-Kategorie. Trotzdem hatte die Konkurrenz keine Chance gegen den Winterthurer, der unweit der BMX-Piste im Dättnau aufgewachsen ist. Überlegen fuhr der 19-Jährige die Goldmedaille heraus. Er verwies den drei Jahre älteren Franzosen Mateo Colsenet und den 20-jährigen Neuseeländer Rico Bearman deutlich auf die Ehrenplätze.

In der laufenden Saison hatte Steiner bereits Silber an der U-23-EM gewonnen. «Ich kann aufs Podest fahren. Für den Sieg muss alles perfekt laufen – und das geht», hatte er im Vorfeld zur WM in Glasgow erklärt. Es ging tatsächlich auf.

Seinen WM-Titel verloren hat dagegen Simon Marquart, wie Steiner Mitglied von Powerbike Winterthur und seit 2022 der erste Schweizer, der sich BMX-Elite-Weltmeister nennen darf. Der 26-jährige Winterthurer schied als Fünfter seines Halbfinals vorzeitig aus. Fünf der acht Finalisten stammten aus Frankreich, Romain Mahieu, Arthur Pilard und Joris Daudet holten auch gleich den ganzen Medaillensatz.

Filib Steiner diesen Juli auf seiner BMX-Piste im Dättnau. Foto: Madeleine Schoder

Urs Stanger ist Leiter der Sportredaktion der Zürcher Regionalzeitungen. Gegen Ende des Schreibmaschinen-Zeitalters begann er mit Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.