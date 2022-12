Corona-Tests in Winterthur – Winterthurer Testzentren schliessen Die beiden Winterthurer Testzentren sind nur noch bis zum 31. Dezember offen. Der Grund: Im neuen Jahr übernimmt der Bund die Kosten für Corona-Tests nicht mehr. Roger Meier

Das Testzentrum des Kantonsspitals ist nur noch bis Ende Monat geöffnet. Foto: PD

Das Testzentrum des Kantonsspitals Winterthur (KSW) und dasjenige auf dem Rieter-Areal in Töss schliessen Ende Jahr. Laut Medienmitteilung des KSW ist man zu diesem Entschluss gekommen, weil der Bund die Kosten für Corona-Tests ab dem 1. Januar 2023 nicht mehr übernimmt. So hat es der Nationalrat in der Wintersession beschlossen.

Wer Symptome verspürt oder engen Kontakt mit einem bestätigten Fall hat, kann sich noch bis zum 31. Dezember kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Für Mitarbeitende des KSW gelte das Angebot auch weiterhin, schreibt das KSW. Alle andern müssen nach dem 1. Dezember auf Selbsttests zurückgreifen oder sich auf eigene Kosten in einer Arztpraxis oder einer Apotheke testen lassen.

Roger Meier absolviert den Diplomlehrgang Journalismus am MAZ und ist Volontär beim Landboten. Er hat an der Uni Zürich Religionswissenschaft studiert und ist ausgebildeter Gymilehrer. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.