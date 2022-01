Corona bei Rychenberg und Red Ants – Winterthurer Unihockey-NLA-Spiele abgesagt Die NLA-Teams der Red Ants und des HC Rychenberg müssen wegen Corona-Fällen pausieren. Vorgesehen gewesen wären an diesem Wochenende je zwei Partien. rab/red

HCR-Trainer Philipp Krebs und sein Team müssen konnten weder im Cup noch in der Meisterschaft antreten. Foto: Urs Kindhauser

Seit dem vorsorglichen Abbruch der Spielzeit 2019/20 mitten in den Playoffs war die Unihockey-NLA von Covid-19 kaum tangiert worden. Die Disziplin bei der Einhaltung der Schutzkonzepte schien zu fruchten. Spielverschiebungen waren keine nötig. Die einzigen zwei Neuansetzungen der laufenden Saison rührten nicht von der Pandemie, sondern von einer Grippewelle im HC Rychenberg. Mit dem Vormarsch der Virusvariante Omikron ändert sich dies nun. Bei den Männern fallen gleich fünf der sechs angesetzten Meisterschafts- und drei der vier Cupspiele dieses Wochenende Infektionen zum Opfer. Die einzigen noch verbliebenen Partien sind Sarnen gegen Wiler in der Meisterschaft und Zug gegen Köniz im Cup-Viertelfinal.

Bis am Freitagabend kurz vor 20 Uhr hegte der HCR noch die Hoffnung, dass er seine beiden Auswärtsspiele würde bestreiten können. Am Samstag wäre das Team von Philipp Krebs im Cup-Viertelfinal auf den NLB-Zweiten Basel und am Sonntag in der 15. Runde der Meisterschaft auf Tabellennachbar Waldkirch-St. Gallen getroffen. Nachdem in den vergangenen Tagen aber die ersten zwei (symptomfreien) Coronaerkrankungen festgestellt worden waren, liess sich die komplette Mannschaft testen. Das Ergebnis war ernüchternd, sodass sich Geschäftsleiter Mario Kradolfer im Einvernehmen mit den Trainern dazu gezwungen sah, die beiden Partien des Wochenendes abzusagen. Zumal das Auffüllen der freigewordenen Kaderplätze mit U21-Junioren auch nicht ging, da die Nachwuchsmannschaft selber stark von der Pandemie betroffen ist.

«In Coronazeiten müssen wir mit Unsicherheiten leben.» Rychenberg-Trainer Philipp Krebs

«In Coronazeiten müssen wir mit Unsicherheiten leben», sagte Krebs noch vor einem Tag. «Es ist im Moment ein Auf und Ab. Du musst immer schauen, welche Truppe du noch hast und wie es beim Gegner ausschaut. Das ist die Realität im Januar 2022.» Für dieses Wochenende müssen er und seine Spieler nun die Segel ganz streichen.

Das gilt auch für das NLA-Frauenteam der Red Ants. Das hätte die Meisterschaft an diesem Wochenende mit einer Doppelrunde wiederaufnehmen sollen. Auch bei den Winterthurerinnen wurden mehrere Spielerinnen positiv auf Covid-19 getestet. Die Spiele vom Samstag zu Hause gegen Zug United und vom Sonntag bei den Floorball Riders wurden deshalb abgesagt. Von Corona-Fällen betroffen ist in der NLA der Frauen auch Unihockey Berner Oberland. Die Partien der Bernerinnen gegen Frauenfeld und Kloten-Bülach wurden ebenfalls verschoben.

