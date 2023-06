Stadt Illnau-Effretikon – Winterthurer Verein übernimmt Ferienplausch Der Ferienplausch von Illnau-Effretikon gehört neu zu Ferienprogramm.ch. Die Kurse für die Sommerferien sind ab sofort buchbar. Almut Berger

Eines der Highlights von Ferienplausch.ch: Goldwaschen für Kinder. Foto: Ferienprogramm.ch



Die Stadt Illnau-Effretikon übergibt ihr Ferienplausch-Angebot an den familienfreundlichen Verein Ferienprogramm.ch aus Winterthur. Dieser bündelt seit bald zehn Jahren Ferienkurse, -lager und -erlebnisse in Winterthur und Umgebung auf seiner Plattform. Und will so unter anderem arbeitenden Eltern eine fachgerechte Betreuung für ihre Kinder während der Ferien ermöglichen, wie er in einer Mitteilung schreibt.

Zu den Highlights in diesen Sommerferien gehören der Besuch eines Alpaka-Naturparks, Goldwaschen oder auch die Führung durch die Volg-Verteilzentrale. Die Angebote werden jeweils von den Kursleiterinnen und Kursleitern selber kostenlos veröffentlicht und nach einer Prüfung durch Ferienprogramm.ch freigegeben. Sie richten sich an Kinder ab dem Kindergarten bis in die Oberstufe.

