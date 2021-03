Snowboarder Kalle Koblet – Winterthurer verpasst ersten Weltcupsieg ganz knapp In seinem 41. Weltcuprennen im Snowboardcross hat es Kalle Koblet endlich geschafft: Der 23-jährige Winterthurer fährt zum ersten Mal in seiner Karriere aufs Podest. Urs Stanger

Die Rennen in Bakuriani haben Kalle Koblet (Zweiter von rechts) doch noch Glück gebracht. PD

Er gehört schon länger zur erweiterten Weltspitze. Dies zeigte Kalle Koblet, der Junioren-Weltmeister von 2017, in dieser Woche auch in der Qualifikation zu den Weltcuprennen in Bakuriani, als er die fünftschnellste Zeit in die Bahn legte.

Im ersten der beiden Weltcuprennen in Georgien schied er am Donnerstag in den Viertelfinals aus und kam nicht über den 13. Platz hinaus. Auf den gleichen Rang war er im Februar an der WM in Schweden gefahren.

Im zweiten Rennen aber, das diesen Freitagmorgen stattfand, gelang dem Winterthurer der grosse Coup. Er stiess in den Final der Top 4 vor und bekam es dort mit hochkarätiger, erfahrener Gegnerschaft zu tun.

Nach dem Start lag er an dritter Position. Nach einem Fahrfehler des führenden Österreichers Alessandro Haemmerle in einer Kurve überholte Koblet den 27-jährigen WM-Zweiten und den Italiener Omar Visintin (31). Der Winterthurer lag fortan, also während der meisten Zeit des Rennens, auf dem 1. Platz.

Kurz vor dem letzten Sprung konnte Visitin aus Koblet Windschatten hervorstechen und den Gotzenwiler noch vor der Ziellinie abfangen. Nur sechs Hundertstelsekunden fehlten ihm in diesem Fotofinish zum ersten Weltcupsieg seiner Karriere. Haemmerle, der Leader der Weltcup-Gesamtwertung, wurde Dritter. Der Italiener Lorenzo Sommariva, der Vierte des Weltcup-Rankings, konnte nie in die Entscheidung eingreifen und belegte Platz 4.

Trotz des knapp verpassten Sieges konnte sich Koblet zu Recht über seinen 2. Rang freuen. Bisher war der Olympiateilnehmer von 2018 erst einmal im Final eines Weltcuprennens gestanden: Vor einem Jahr in Big White (Kanada), als er sich mit dem 4. Platz begnügen musste. Auch damals hiess der Sieger Visintin.