Dringendes Einsatzaufgebot – Winterthurer Zivilschutz startet in die zweite Welle Die Zivilschützer sollen das Corona-geplagte Alterszentrum in Seuzach entlasten. Es ist der erste Pandemie-Einsatz seit Ende Mai. Mirko Plüss

Zehn Personen werden ab sofort in Seuzach gebraucht. Foto: Barbara Truninger

150 Winterthurer Zivilschützer im Bereich Betreuung erhalten in diesen Tagen per SMS ein «dringendes Einsatzaufgebot». Sie werden aufgefordert, sich «unverzüglich» bei der Zentrale zu melden. Grund für den Aufruf ist die Krisensituation im Alterszentrum im Geeren in Seuzach. Dort fallen nach Infektionen unter Bewohnenden nun rund zehn Prozent der Pflegerinnen und Pfleger Corona-bedingt aus.

Für den Einsatz in Seuzach, der bereits am Donnerstag startet, werden allerdings vorerst nur zehn Zivilschützer für rund zwei Wochen benötigt. Vorausgesetzt, die Personalsituation im Alterszentrum entspannt sich wieder. Dass trotzdem 150 Personen angeschrieben wurden, erklärt der Zivilschutz auf Anfrage so: «Unser Anspruch ist, dass nur Personen eingesetzt werden, die den Einsatz freiwillig leisten können.»