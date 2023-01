DSDS-Kandidatin aus Winterthur – Winterthurerin entfacht bei DSDS kein Latino-Fieber Camila Diez aus Winterthur hat bei der Jubiläums-Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» mitgemacht. Wie die 25-jährige Kauffrau sang, tanzte und bei der Jury durchfiel. Roger Meier

Nennt sich «feurige Latina»: «Deutschland sucht den Superstar»-Teilnehmerin Camila Diez aus Winterthur. Die Jury ist für ihren Auftritt nicht Feuer und Flamme. Fotos: RTL / Stefan Gregorowius

Als «feurige Latina» kündigt sich die Winterthurerin Camila Diez am Mittwochabend bei «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) an. Die 25-Jährige mit kolumbianischen Wurzeln tritt selbstbewusst vor die Jury der wohl bekanntesten Castingshow im deutschen Sprachraum. Sie trägt ein schwarzes Stück Stoff, darüber ein glitzerndes Netzoberteil, und hautfarbene Strümpfe. Prompt kommentiert Chef-Juror und «Pop-Titan» Dieter Bohlen ihr Erscheinen mit einem zweifachen «Wow». In der Hand trägt Diez einen schwarzen Stock.